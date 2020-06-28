Иракские депутаты отказались посещать заседания парламента из-за COVID-19

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутаты иракского парламента отказываются посещать заседания парламента из-за боязни заражения коронавирусом, сообщает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в парламенте.
"В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты (представителей - ред.), опасаясь заражения коронавирусом", - сообщил источник.
Согласно источнику, более 30 депутатов заразились коронавирусом, некоторое из них в настоящее время проходят лечение.
Источник подчеркнул, что в этой связи прорабатывается план о проведении заседаний иракского парламента в видеоформате.
По последним данным министерства здравоохранения Ирака, в стране выявлены 45 402 случая заражения коронавирусом, 21 112 человек выздоровели, 1756 скончались. Министерство ранее заявило, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение и работа учебных заведений.
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