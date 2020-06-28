Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573594691.html
Иракские депутаты отказались посещать заседания парламента из-за COVID-19
Депутаты иракского парламента отказываются посещать заседания парламента из-за боязни заражения коронавирусом, сообщает иракское агентство Shafaq со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
парламент ирака
коронавирусы
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21741/74/217417400_0:36:801:486_1400x0_80_0_0_6480dbfaa6decf6406cd52e9d0399b85.jpg
https://ria.ru/20200616/1572974371.html
https://ria.ru/20200619/1573208453.html
ирак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/21741/74/217417400_0:36:801:486_1400x0_80_0_0_6480dbfaa6decf6406cd52e9d0399b85.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/21741/74/217417400_52:0:747:521_1400x0_80_0_0_22e746e5e73014c7dd5f25c20a89ca21.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/21741/74/217417400_139:0:660:521_1400x0_80_0_0_79b92e6316f77c4734dbad073388bee0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, парламент ирака, коронавирусы, ирак, в мире

Иракские депутаты отказались посещать заседания парламента из-за COVID-19

19:57 28.06.2020
137
© Flickr / James (Jim) GordonИракский парламент
Иракский парламент
© Flickr / James (Jim) Gordon
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутаты иракского парламента отказываются посещать заседания парламента из-за боязни заражения коронавирусом, сообщает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в парламенте.
"В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты (представителей - ред.), опасаясь заражения коронавирусом", - сообщил источник.
Согласно источнику, более 30 депутатов заразились коронавирусом, некоторое из них в настоящее время проходят лечение.
Источник подчеркнул, что в этой связи прорабатывается план о проведении заседаний иракского парламента в видеоформате.
Врач в защитном костюме
16 июня, 01:01Распространение нового коронавируса
Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог
По последним данным министерства здравоохранения Ирака, в стране выявлены 45 402 случая заражения коронавирусом, 21 112 человек выздоровели, 1756 скончались. Министерство ранее заявило, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение и работа учебных заведений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус COVID-19
19 июня, 19:27Распространение нового коронавируса
Инфекционист рассказала, при каких условиях коронавирус проживет 20 лет
120000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Парламент ИракаКоронавирусыИракВ мире
Рекомендуем
Контейнер для биоматериала
В Пакистане за сутки более четырех тысяч человек заболели COVID-19
Лагерь беженцев
В Ираке закрыли лагерь беженцев из-за появления больного COVID-19
Нэнси Пелоси
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции
Единственный в России полицейский корги вышел на пенсию
Рига
В Латвии выявили один новый случай заражения коронавирусом
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 40
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Почти половина избирателей проголосовали на выборах президента Польши
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
В Токио открыли кафе, где официанты и посетители общаются на языке жестов
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
Полиция Гонконга задержала более 50 участников акции протеста
Елена Малышева
Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко предложил перенести День конституции Украины
Компания The Pepsi Bottling Group , завод по розливу напитков
Компания PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 12 тысяч
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Явка на онлайн-голосовании по поправкам превысила 80 процентов
Тестирование на коронавирус
Число жертв коронавируса в Чувашии выросло до 31
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Лента новостейМолния