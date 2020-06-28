Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573594663.html
В МЧС рассказали о расстоянии между местом утечки техводы и Норильском
Пруд-отстойник хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, где произошла утечка технической воды, находится на безопасном расстоянии от норильского... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:57
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573583277_0:220:524:515_1400x0_80_0_0_02230f78f3bbcce3383d8e9c563c65a1.png
https://ria.ru/20200628/1573593833.html
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573583277_0:220:524:515_1400x0_80_0_0_02230f78f3bbcce3383d8e9c563c65a1.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573583277_0:122:524:515_1400x0_80_0_0_b2999486a514f409407f30b5bccf48de.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573583277_0:0:516:515_1400x0_80_0_0_b059a74362ced8cb70cd133cb052145f.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

В МЧС рассказали о расстоянии между местом утечки техводы и Норильском

19:57 28.06.2020
429
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Пруд-отстойник хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, где произошла утечка технической воды, находится на безопасном расстоянии от норильского микрорайона Талнах, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики. По данным ведомства, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Прокуратура и СК начали проверки.
"По итогам работы представителей профильных ведомств установлено, что пруд-отстойник хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики ОАО "Норильский никель" располагается на безопасном расстоянии от микрорайона Талнах города Норильска (около семи с половиной километров) и около 500 метров от реки Хараелах (впадает в реку Норилку), размеры 1.7 километра на семь километров, площадь поверхности воды около семи квадратных километров, глубина до 20 метров", - говорится в сообщении.
Годовое общее собрание акционеров ПАО Горно-металлургическая компания Норильский никель проходит в Москве
Вчера, 19:32
"Норникель" назвал инцидент на обогатительной фабрике грубым нарушением
010026
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
Рекомендуем
Линии электропередач
В Норильске восстановили электроснабжение
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Журналист Павел Лобков
Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды
Автомобиль скорой помощи
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Фрагмент подстанции
Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
Сотрудник пожарной охраны
В Институте космических исследований сработала пожарная сигнализация
Сотрудник пожарной части
Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы
Годовое общее собрание акционеров ПАО Горно-металлургическая компания Норильский никель проходит в Москве
"Норникель" назвал инцидент на обогатительной фабрике грубым нарушением
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Мужчина жестоко убил хаски на глазах у хозяйки
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
Кадры с места перекачки отходов с завода Норникеля в тундровую зону в Норильске
Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
Два человека погибли в ДТП на МКАД
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Лента новостейМолния