Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573594514.html
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:52
россия
нэнси пелоси
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_0:235:4500:2766_1400x0_80_0_0_d07f3d818014d32e324b3ab9243b6e5e.jpg
https://ria.ru/20200628/1573592106.html
https://ria.ru/20200628/1573592850.html
Если обвинения фейковые, зачем же их воспринимать? Вот и игнорирует. Кстати, а мадам Пелоси не хочет опубликовать соглашения с Афганскими моджахедами, когда там советские войска были? Кто им платил и оружие поставлял? Забыла?
14
1
россия
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_0:235:4500:2766_1400x0_80_0_0_d07f3d818014d32e324b3ab9243b6e5e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_250:0:4250:3000_1400x0_80_0_0_b9b2d332d3dd28ae6c615f2ed7a9cf92.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_750:0:3750:3000_1400x0_80_0_0_4a00ebced550334d1f24661f00187b4b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нэнси пелоси, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России

19:52 28.06.2020
1932
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Президент хочет игнорировать любые обвинения в адрес России… Россия не оправилась от унижения, которое она испытала в Афганистане. И теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. Надо думать, что в ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал", - сказала она в эфире телеканала ABC News.
Как выразилась Пелоси, у Трампа "все дороги ведут к Путину".
"Не знаю, что у русских есть на него в политическом, личном или финансовом плане, но он хочет игнорировать (все)… он подарок для России в смысле ослабления нашей лидирующей роли в НАТО, уменьшения численности наших войск в Германии, - все это подарок Путину. Что-то здесь очень неправильно, но у этого должен быть ответ", - добавила конгрессвумен.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 18:22
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
Позднее радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Вчера, 19:01
Трамп удалил видео с расистским лозунгом после его публикации
674202012
Обсудить 1
РоссияНэнси ПелосиДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Если обвинения фейковые, зачем же их воспринимать? Вот и игнорирует. Кстати, а мадам Пелоси не хочет опубликовать соглашения с Афганскими моджахедами, когда там советские войска были? Кто им платил и оружие поставлял? Забыла?
28 июня, 19:55
Семен Семеныч
1400000
Рекомендуем
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко предложил перенести День конституции Украины
Журналист Павел Лобков
Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды
Американские военные на юго-востоке Афганистана
WP: из-за "сговора" России и талибов погибли несколько военных США
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Компания The Pepsi Bottling Group , завод по розливу напитков
Компания PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Окрошка на кефире
Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Евросоюз избавиться от китайского оборудования для досмотра
Площадь Независимости в Киеве
Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров
Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции
Единственный в России полицейский корги вышел на пенсию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
08:40СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Лента новостейМолния