Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Президент хочет игнорировать любые обвинения в адрес России… Россия не оправилась от унижения, которое она испытала в Афганистане. И теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. Надо думать, что в ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал", - сказала она в эфире телеканала ABC News.
Как выразилась Пелоси, у Трампа "все дороги ведут к Путину".
"Не знаю, что у русских есть на него в политическом, личном или финансовом плане, но он хочет игнорировать (все)… он подарок для России в смысле ослабления нашей лидирующей роли в НАТО, уменьшения численности наших войск в Германии, - все это подарок Путину. Что-то здесь очень неправильно, но у этого должен быть ответ", - добавила конгрессвумен.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
Позднее радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане.