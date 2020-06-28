Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.