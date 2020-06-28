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Полиция Гонконга задержала более 50 участников акции протеста
Полиция Гонконга в воскресенье задержала в общей сложности 53 участника проходившей в районе Монгкок протестной акции, говорится в заявлении на сайте полиции. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:43
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гонконг, китай, в мире

Полиция Гонконга задержала более 50 участников акции протеста

19:43 28.06.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полиция Гонконга в воскресенье задержала в общей сложности 53 участника проходившей в районе Монгкок протестной акции, говорится в заявлении на сайте полиции.
По сообщению правоохранителей, участники акции перекрывали дороги, скандировали лозунги и нарушали порядок. Несмотря на предупреждения, ряд протестующих отказались покидать Монгкок и продолжали собираться. В районе улицы Дандас участники демонстрации оттеснили полицейских, в ответ те использовали перцовый газ.
"Сегодня около 17 часов полиция... задержала 53 человека, включая 41 мужчину и 12 женщин, за участие в незаконном собрании", - отмечается в заявлении.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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