https://ria.ru/20200628/1573594253.html
Полиция Гонконга задержала более 50 участников акции протеста
Полиция Гонконга в воскресенье задержала в общей сложности 53 участника проходившей в районе Монгкок протестной акции, говорится в заявлении на сайте полиции. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:43
2020-06-28T19:43
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Полиция Гонконга
в воскресенье задержала в общей сложности 53 участника проходившей в районе Монгкок протестной акции, говорится в заявлении на сайте полиции.
По сообщению правоохранителей, участники акции перекрывали дороги, скандировали лозунги и нарушали порядок. Несмотря на предупреждения, ряд протестующих отказались покидать Монгкок и продолжали собираться. В районе улицы Дандас участники демонстрации оттеснили полицейских, в ответ те использовали перцовый газ.
"Сегодня около 17 часов полиция... задержала 53 человека, включая 41 мужчину и 12 женщин, за участие в незаконном собрании", - отмечается в заявлении.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.