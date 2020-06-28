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В Токио открыли кафе, где официанты и посетители общаются на языке жестов
Первое в Японии кафе, где посетители и персонал общаются на сурдоязыке, открылось в Токио, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:35
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малайзия, япония, сша, в мире

В Токио открыли кафе, где официанты и посетители общаются на языке жестов

19:35 28.06.2020
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© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.
ТОКИО, 28 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Первое в Японии кафе, где посетители и персонал общаются на сурдоязыке, открылось в Токио, сообщает корреспондент РИА Новости.
Концепция нового кафе Starbucks в токийском пригороде Кунитати, как ее сформулировал генеральный директор японской сети Такафуми Минагути, заключается в "безграничных возможностях" для каждого, а также в том, чтобы создать место, "где и слабослышащие, и глухие, и посетители могли быть самими собой".
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
"Все сотрудники, кого вы видите сейчас за стойкой, глухие и слабослышащие, но уверяю вас, вы не почувствуете дискомфорта", - сказал РИА Новости представитель компании.
И действительно, заказ можно сделать несколькими способами. К ожидающим в очереди посетителям подходит девушка и как будто с легким акцентом предлагает принять заказ заранее. Можно также показать на нужный товар в меню, а затем выбрать параметры заказа по специальной карточке с обозначением размера чашки, "горячий" или "холодный", "с собой" или "в кафе". Можно написать на доске и показать официанту. Можно просто произнести свой заказ вслух, а планшет, установленный за стойкой персонала, переведет его в письменный текст.
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Вся стена в кафе украшена панно с художественным изображением сурдоязыка. Любой желающий за чашкой кофе может попробовать овладеть азами этого языка. Есть и электронное табло с переводом на язык жестов общеупотребительных слов.
"Все сотрудники, вне зависимости от того есть ли у них проблемы со слухом или нет, общаются между собой на сурдоязыке. Для этого у персонала маски прозрачные, они не загораживают нижнюю часть лица", - пояснил представитель компании.
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Вся атмосфера кафе – начиная от фартуков персонала с написанными знаками языка жестов и значком "посмотрите, пожалуйста, мне в лицо", панно со знаками сурдоязыка, улыбчивых открытых лиц официантов - стирает барьер между теми, кто воспринимает речь на слух, и теми, кто говорит жестами. И для тех, и для других это повод открыть для себя неизвестный или плохо знакомый ранее мир общения с другими людьми и обнаружить, что этот мир действительно безграничен.
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Некоторые посетители, без всяких затруднений купив кофе и бутерброды, благодарят и прощаются уже на языке жестов.
Таких кафе в мире всего четыре: два в Малайзии, одно в США, одно в Китае. Первое кафе в Японии было открыто по инициативе самих слабослышащих.
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
© Фото : Starbucks Coffee Japan, Ltd.
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
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МалайзияЯпонияСШАВ мире
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