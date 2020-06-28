Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере

КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
Сообщение о гибели 8-летнего мальчика в карьере возле базы отдыха в посёлке Янтарном Калининградской области поступило в правоохранительные органы в воскресенье. По предварительным данным, ребёнок с мамой отдыхал на берегу водоема. Женщина на несколько минут отвлеклась и не смогла найти сына. Тело мальчика уже без признаков жизни на берег извлёк мужчина-дайвер.
"Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по данному факту организована доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений на теле ребёнка не обнаружено", - сказала Гацко.
Она отметила, что для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе проверки следователи тщательно установят все обстоятельства произошедшего.