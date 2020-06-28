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Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:14
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия

Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере

19:14 28.06.2020
8406
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
Сообщение о гибели 8-летнего мальчика в карьере возле базы отдыха в посёлке Янтарном Калининградской области поступило в правоохранительные органы в воскресенье. По предварительным данным, ребёнок с мамой отдыхал на берегу водоема. Женщина на несколько минут отвлеклась и не смогла найти сына. Тело мальчика уже без признаков жизни на берег извлёк мужчина-дайвер.
"Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по данному факту организована доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений на теле ребёнка не обнаружено", - сказала Гацко.
Она отметила, что для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе проверки следователи тщательно установят все обстоятельства произошедшего.
Машина скорой помощи
27 июня, 19:31
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0151281
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Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьПроисшествия
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