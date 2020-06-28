Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере

Сообщение о гибели 8-летнего мальчика в карьере возле базы отдыха в посёлке Янтарном Калининградской области поступило в правоохранительные органы в воскресенье. По предварительным данным, ребёнок с мамой отдыхал на берегу водоема. Женщина на несколько минут отвлеклась и не смогла найти сына. Тело мальчика уже без признаков жизни на берег извлёк мужчина-дайвер.