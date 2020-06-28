Спецпредставитель США по Афганистану обсудит мирный процесс в стране

"Во всех трех местах спецпредставитель Халилзад призовет к поддержке выполнения всеми афганцами своих оставшихся обязательств в преддверии межафганских переговоров, особенно снижения уровня насилия и своевременное освобождение заключенных", - говорится в документе.

Кроме того, он проведет в удаленном режиме переговоры с официальными лицами из Афганистана.

В поездке Халилзада сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер.