Спецпредставитель США по Афганистану обсудит мирный процесс в стране

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане, говорится в распространенном в воскресенье сообщении госдепартамента.
"Во всех трех местах спецпредставитель Халилзад призовет к поддержке выполнения всеми афганцами своих оставшихся обязательств в преддверии межафганских переговоров, особенно снижения уровня насилия и своевременное освобождение заключенных", - говорится в документе.
Кроме того, он проведет в удаленном режиме переговоры с официальными лицами из Афганистана.
В поездке Халилзада сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер.
"Делегация изучит возможности инвестирования и сотрудничества в ряде секторов для содействия экономическому восстановлению Афганистана и поддержания устойчивых мира и стабильности в регионе", - сказано в пресс-релизе.