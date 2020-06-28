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Спецпредставитель США по Афганистану обсудит мирный процесс в стране
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:11
залмай халилзад
афганистан
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узбекистан
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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залмай халилзад, афганистан, пакистан, узбекистан, сша, в мире

Спецпредставитель США по Афганистану обсудит мирный процесс в стране

19:11 28.06.2020
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные на юго-востоке Афганистана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане, говорится в распространенном в воскресенье сообщении госдепартамента.
"Во всех трех местах спецпредставитель Халилзад призовет к поддержке выполнения всеми афганцами своих оставшихся обязательств в преддверии межафганских переговоров, особенно снижения уровня насилия и своевременное освобождение заключенных", - говорится в документе.
Кроме того, он проведет в удаленном режиме переговоры с официальными лицами из Афганистана.
В поездке Халилзада сопровождает глава финансовой американской корпорации международного развития Адам Болер.
"Делегация изучит возможности инвестирования и сотрудничества в ряде секторов для содействия экономическому восстановлению Афганистана и поддержания устойчивых мира и стабильности в регионе", - сказано в пресс-релизе.
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Залмай ХалилзадАфганистанПакистанУзбекистанСШАВ мире
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