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На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Сразу четыре легковые автомашины столкнулись на МКАД на западе Москвы, предварительно, пострадал один человек, движение транспорта ограничено по четырем полосам РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:07
москва
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, происшествия

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

19:07 28.06.2020
5185
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сразу четыре легковые автомашины столкнулись на МКАД на западе Москвы, предварительно, пострадал один человек, движение транспорта ограничено по четырем полосам из пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 59-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП для движения транспорта перекрыты четыре полосы из пяти. Обстоятельства происшествия выясняются.
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