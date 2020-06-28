https://ria.ru/20200628/1573593151.html
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Сразу четыре легковые автомашины столкнулись на МКАД на западе Москвы, предварительно, пострадал один человек, движение транспорта ограничено по четырем полосам РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:07
2020-06-28T19:07
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155276/83/1552768385_139:701:2533:2048_1400x0_80_0_0_63beae1bdd04ccaf24f827cc0eab6c7f.jpg
https://ria.ru/20200628/1573586758.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155276/83/1552768385_139:701:2533:2048_1400x0_80_0_0_63beae1bdd04ccaf24f827cc0eab6c7f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155276/83/1552768385_346:544:2351:2048_1400x0_80_0_0_d13ac089a9eafb555d5da3963fcabefc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155276/83/1552768385_676:537:2187:2048_1400x0_80_0_0_bb7e9fe90707af0764cfc01d51d34ec8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия