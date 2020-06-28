Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев в беседе с радиостанцией " Говорит Москва " рассказал об особенностях техники "роя" в военной авиации.

По словам военного, технология "роя" или "стаи" не является новшеством, и стала применяться на самолетах после отработки на беспилотниках.

"У нас в свое время это отрабатывалось на самолете МиГ-31 , это авиационный ракетный комплекс перехвата. Он по своим возможностям мог наблюдать практически 500 квадратных километров воздушного пространства", — рассказал собеседник радиостанции.

Эти полеты выполнялись группой из четырех самолетов, объяснил Хатылев. Вся "стая" контролирует 500 километров фронта, однако один МиГ-31 обладает теми же возможностями. Поэтому в ходе полета задействовался локатор одного самолета, который передавал все данные остальной группе по закрытому каналу.

"То есть они себя не обнаруживали, но получали всю информацию. И они могли наводить свое оружие, выполнять задачи", — уточнил он.