https://ria.ru/20200628/1573593070.html
Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал об особенностях техники "роя" в военной авиации. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:03
2020-06-28T19:23
сергей хатылев
россия
су-57
миг-31
су-35
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей хатылев, россия, су-57, миг-31, су-35, безопасность
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев
в беседе с радиостанцией "Говорит Москва
" рассказал об особенностях техники "роя" в военной авиации.
По словам военного, технология "роя" или "стаи" не является новшеством, и стала применяться на самолетах после отработки на беспилотниках.
"У нас в свое время это отрабатывалось на самолете МиГ-31
, это авиационный ракетный комплекс перехвата. Он по своим возможностям мог наблюдать практически 500 квадратных километров воздушного пространства", — рассказал собеседник радиостанции.
Эти полеты выполнялись группой из четырех самолетов, объяснил Хатылев. Вся "стая" контролирует 500 километров фронта, однако один МиГ-31 обладает теми же возможностями. Поэтому в ходе полета задействовался локатор одного самолета, который передавал все данные остальной группе по закрытому каналу.
"То есть они себя не обнаруживали, но получали всю информацию. И они могли наводить свое оружие, выполнять задачи", — уточнил он.
В случае с недавним полетом группы из Су-35
и Су-57
последний выступил командным пунктом, пояснил военный, добавив при этом, что говорить об управлении вооружением всей "стаи" пока рано.