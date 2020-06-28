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Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал об особенностях техники "роя" в военной авиации. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:23
сергей хатылев
россия
су-57
миг-31
су-35
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей хатылев, россия, су-57, миг-31, су-35, безопасность

Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации

19:03 28.06.2020 (обновлено: 19:23 28.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал об особенностях техники "роя" в военной авиации.
По словам военного, технология "роя" или "стаи" не является новшеством, и стала применяться на самолетах после отработки на беспилотниках.
"У нас в свое время это отрабатывалось на самолете МиГ-31, это авиационный ракетный комплекс перехвата. Он по своим возможностям мог наблюдать практически 500 квадратных километров воздушного пространства", — рассказал собеседник радиостанции.
Эти полеты выполнялись группой из четырех самолетов, объяснил Хатылев. Вся "стая" контролирует 500 километров фронта, однако один МиГ-31 обладает теми же возможностями. Поэтому в ходе полета задействовался локатор одного самолета, который передавал все данные остальной группе по закрытому каналу.
"То есть они себя не обнаруживали, но получали всю информацию. И они могли наводить свое оружие, выполнять задачи", — уточнил он.
В случае с недавним полетом группы из Су-35 и Су-57 последний выступил командным пунктом, пояснил военный, добавив при этом, что говорить об управлении вооружением всей "стаи" пока рано.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
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Сергей ХатылевРоссияСу-57МиГ-31Су-35Безопасность
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