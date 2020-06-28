Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573593016.html
В Греции выявили десять случаев заражения коронавирусом за сутки
В Греции за минувшие сутки выявлены 10 случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3376, сообщила в воскресенье Национальная организация... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996726_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ba408f025ed03ba69a3b5c27c9de0f7.jpg
1
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996726_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ba408f025ed03ba69a3b5c27c9de0f7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996726_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_f29b08eae55f82442e1c229c9e1f31d8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996726_841:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_581ba404d72890189f005b6ea03c97d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции выявили десять случаев заражения коронавирусом за сутки

19:04 28.06.2020
322
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкРабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 28 июн - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 10 случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3376, сообщила в воскресенье Национальная организация общественного здравоохранения.
Умерших от коронавируса за последние сутки нет. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
Рекомендуем
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Спецпредставитель США по Афганистану обсудит мирный процесс в стране
Автомобиль скорой помощи в Турции
В Турции в ДТП с микроавтобусом погиб мигрант
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп удалил видео с расистским лозунгом после его публикации
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Полиция Израиля прокомментировала увеличение штрафа за отсутствие маски
Журналист Павел Лобков
Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды
Полицейские на месте инцидента в Глазго
Полиция не видит связи между двумя последними нападениями в Глазго
Первое в Японии кафе, где персонал и посетители общаются на сурдоязыке
В Токио открыли кафе, где официанты и посетители общаются на языке жестов
Парад Победы в Луганске
Среди участников парада Победы в Луганске не выявили больных COVID-19
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Контейнер для биоматериала
В Пакистане за сутки более четырех тысяч человек заболели COVID-19
Автомобиль скорой помощи
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Окрошка на кефире
Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 40
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Лента новостейМолния