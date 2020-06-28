https://ria.ru/20200628/1573593016.html
В Греции выявили десять случаев заражения коронавирусом за сутки
В Греции за минувшие сутки выявлены 10 случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3376, сообщила в воскресенье Национальная организация... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:04
2020-06-28T19:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
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1
греция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, греция, в мире