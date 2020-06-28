https://ria.ru/20200628/1573592993.html
В Турции в ДТП с микроавтобусом погиб мигрант
По меньшей мере один мигрант погиб, более 40 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на востоке Турции, сообщает газета Sabah. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:04
2020-06-28T19:06
ван (провинция)
пакистан
турция
в мире
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https://ria.ru/20200127/1563913281.html
ван (провинция)
пакистан
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ван (провинция), пакистан, турция, в мире