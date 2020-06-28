Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573592993.html
В Турции в ДТП с микроавтобусом погиб мигрант
По меньшей мере один мигрант погиб, более 40 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на востоке Турции, сообщает газета Sabah. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:06
ван (провинция)
пакистан
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149991/12/1499911223_0:1090:2031:2232_1400x0_80_0_0_1ed9428ff86c57f8e917ae4eefb3c747.jpg
https://ria.ru/20200127/1563913281.html
ван (провинция)
пакистан
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149991/12/1499911223_0:1090:2031:2232_1400x0_80_0_0_1ed9428ff86c57f8e917ae4eefb3c747.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149991/12/1499911223_0:900:2031:2423_1400x0_80_0_0_e7ffaa23dc1f4a8b29ac2556577df868.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149991/12/1499911223_0:646:2031:2677_1400x0_80_0_0_ce8c1665adcd41c03ee1d873a12765e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ван (провинция), пакистан, турция, в мире

В Турции в ДТП с микроавтобусом погиб мигрант

19:04 28.06.2020 (обновлено: 19:06 28.06.2020)
779
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По меньшей мере один мигрант погиб, более 40 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на востоке Турции, сообщает газета Sabah.
Согласно изданию, микроавтобус, в котором находились 22 нелегальных мигранта из Афганистана и 20 из Пакистана, разбился в воскресенье в провинции Ван. Сообщается, что в результате аварии один мигрант погиб, 41 получил ранения.
Машины скорой помощи в Греции
27 января, 11:31
В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
Отмечается, что два человека, которых считают организаторами поездки, взяты под стражу.
310000
Обсудить 0
Ван (провинция)ПакистанТурцияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Стрелявший в центре Walmart в Калифорнии оказался бывшим сотрудником
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Спецпредставитель США по Афганистану обсудит мирный процесс в стране
Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин
В Греции выявили десять случаев заражения коронавирусом за сутки
Автомобиль скорой помощи
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп удалил видео с расистским лозунгом после его публикации
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
В Ингушетии полицейский получил ранения при обстреле автомобиля
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Евросоюз избавиться от китайского оборудования для досмотра
Журналист Павел Лобков
Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды
Мария Бутина
Бутина посоветовала Западу критиковать свои избирательные системы
Парад Победы в Луганске
Среди участников парада Победы в Луганске не выявили больных COVID-19
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500
Окрошка на кефире
Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Полиция Израиля прокомментировала увеличение штрафа за отсутствие маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Лента новостейМолния