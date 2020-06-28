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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573592909.html
Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды
За попытки проголосовать дважды журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова в США ждали бы уголовный срок, большой штраф и общественные работы, а не... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:02
голосование по поправкам в конституцию
мария бутина
мосгоризбирком
элла памфилова
конституция рф
сша
происшествия
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https://ria.ru/20200628/1573592669.html
https://ria.ru/20200627/1573558025.html
В России очень либеральные законы, низкие штрафы, мягкое наказание даже по сравнению с Европой, не то что с США.
11
8
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155189/07/1551890789_0:152:2817:1737_1400x0_80_0_0_dba89aca2135fce3f8ee0aee13123b83.jpg
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мария бутина, мосгоризбирком, элла памфилова, конституция рф, сша, происшествия

Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды

19:02 28.06.2020
1920
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист Павел Лобков
Журналист Павел Лобков
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За попытки проголосовать дважды журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова в США ждали бы уголовный срок, большой штраф и общественные работы, а не административное наказание, как в России, заявила освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, которая вошла в новый состав Общественной палаты.
Ранее Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала подобные попытки провокацией.
Мария Бутина
Вчера, 18:56Голосование по поправкам в Конституцию
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"ЦИК говорит, что это провокация, и ему "светит" за это "административка" и штраф 30 тысяч рублей... Что бы произошло с этим человеком в Соединенных Штатах... В разных штатах существуют разные наказания даже за попытку проголосовать дважды, но, как правило... достаточно суровое наказание, и это уголовный срок. В 2012 году в США в Аризоне американец только попытался, не проголосовал, а попытался проголосовать дважды - за это он получил 4575 долларов штрафа, плюс 117 часов общественных работ", - сказала Бутина на брифинге ОП РФ.
Член ОП РФ также привела в качестве примера наказание 62-летнего американца, который попытался дважды проголосовать в разных штатах, за что получил почти 2,5 тысячи долларов штрафа и год тюрьмы, который позднее заменили на условный срок и год надзора.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
27 июня, 14:37Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам
128321113
Обсудить 8
Голосование по поправкам в КонституциюМария БутинаМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаКонституция РФСШАПроисшествия
Популярные комментарии
В России очень либеральные законы, низкие штрафы, мягкое наказание даже по сравнению с Европой, не то что с США.
28 июня, 19:54
Max Giz
700004
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