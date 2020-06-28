Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За попытки проголосовать дважды журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова в США ждали бы уголовный срок, большой штраф и общественные работы, а не административное наказание, как в России, заявила освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, которая вошла в новый состав Общественной палаты.
Ранее Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала подобные попытки провокацией.
"ЦИК говорит, что это провокация, и ему "светит" за это "административка" и штраф 30 тысяч рублей... Что бы произошло с этим человеком в Соединенных Штатах... В разных штатах существуют разные наказания даже за попытку проголосовать дважды, но, как правило... достаточно суровое наказание, и это уголовный срок. В 2012 году в США в Аризоне американец только попытался, не проголосовал, а попытался проголосовать дважды - за это он получил 4575 долларов штрафа, плюс 117 часов общественных работ", - сказала Бутина на брифинге ОП РФ.
Член ОП РФ также привела в качестве примера наказание 62-летнего американца, который попытался дважды проголосовать в разных штатах, за что получил почти 2,5 тысячи долларов штрафа и год тюрьмы, который позднее заменили на условный срок и год надзора.