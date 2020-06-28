https://ria.ru/20200628/1573592850.html
Трамп удалил видео с расистским лозунгом после его публикации
Президент США Дональд Трамп в воскресенье удалил видео, где его сторонник выкрикивал лозунг "Белая сила", спустя несколько часов после публикации, так как на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:01
2020-06-28T19:01
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
в воскресенье удалил видео, где его сторонник выкрикивал лозунг "Белая сила", спустя несколько часов после публикации, так как на это сразу обратили внимание СМИ.
Трамп разместил сообщение тремя часами ранее, написав: "Спасибо прекрасным людям из Вилэджис (населённый пункт во Флориде для людей старше 55 лет - ред.). Леворадикальные ничего не делающие демократы падут осенью. Скоро увидимся!!!"
В видео белая пара на гольф-карте с наклейками "Трамп 2020" и "Америка прежде всего" проезжают мимо протестующих, который скандируют: "Расисты!" В ответ мужчина выкрикивает: "Белая сила!"
В другой части видеоподборки протестующие выкрикивали в адрес сторонников президента слово "нацисты".
Как предположил в эфире телеканала CNN
экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон
, Трамп просто не обратил внимание на то, что кричал мужчина в гольф-карте, увидев только наклейки в свою поддержку. Он назвал невнимание президента к деталям типичным для него. Позже Белый дом подтвердил эту версию.
"Президент - большой поклонник Вилэджис. Он не слышал то единственную фразу, сказанную в видео. Что он действительно видел, так это невероятный энтузиазм многих его сторонников", - заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.