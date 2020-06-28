Трамп удалил видео с расистским лозунгом после его публикации

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп в воскресенье удалил видео, где его сторонник выкрикивал лозунг "Белая сила", спустя несколько часов после публикации, так как на это сразу обратили внимание СМИ.

Трамп разместил сообщение тремя часами ранее, написав: "Спасибо прекрасным людям из Вилэджис (населённый пункт во Флориде для людей старше 55 лет - ред.). Леворадикальные ничего не делающие демократы падут осенью. Скоро увидимся!!!"

В видео белая пара на гольф-карте с наклейками "Трамп 2020" и "Америка прежде всего" проезжают мимо протестующих, который скандируют: "Расисты!" В ответ мужчина выкрикивает: "Белая сила!"

В другой части видеоподборки протестующие выкрикивали в адрес сторонников президента слово "нацисты".

Как предположил в эфире телеканала CNN экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон , Трамп просто не обратил внимание на то, что кричал мужчина в гольф-карте, увидев только наклейки в свою поддержку. Он назвал невнимание президента к деталям типичным для него. Позже Белый дом подтвердил эту версию.