Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573592850.html
Трамп удалил видео с расистским лозунгом после его публикации
Президент США Дональд Трамп в воскресенье удалил видео, где его сторонник выкрикивал лозунг "Белая сила", спустя несколько часов после публикации, так как на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:01
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_3ce1c4bbb55b7b525a1ab2dbea9ba530.jpg
https://ria.ru/20200628/1573592106.html
https://ria.ru/20200628/1573574233.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_3ce1c4bbb55b7b525a1ab2dbea9ba530.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_c70ef1dba8567c3165fdf97f2cc3b0eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_874:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_c028af9c269d77a4351e3030bb7eb14d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Трамп удалил видео с расистским лозунгом после его публикации

19:01 28.06.2020
882
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье удалил видео, где его сторонник выкрикивал лозунг "Белая сила", спустя несколько часов после публикации, так как на это сразу обратили внимание СМИ.
Трамп разместил сообщение тремя часами ранее, написав: "Спасибо прекрасным людям из Вилэджис (населённый пункт во Флориде для людей старше 55 лет - ред.). Леворадикальные ничего не делающие демократы падут осенью. Скоро увидимся!!!"
В видео белая пара на гольф-карте с наклейками "Трамп 2020" и "Америка прежде всего" проезжают мимо протестующих, который скандируют: "Расисты!" В ответ мужчина выкрикивает: "Белая сила!"
В другой части видеоподборки протестующие выкрикивали в адрес сторонников президента слово "нацисты".
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 18:22
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
Как предположил в эфире телеканала CNN экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп просто не обратил внимание на то, что кричал мужчина в гольф-карте, увидев только наклейки в свою поддержку. Он назвал невнимание президента к деталям типичным для него. Позже Белый дом подтвердил эту версию.
"Президент - большой поклонник Вилэджис. Он не слышал то единственную фразу, сказанную в видео. Что он действительно видел, так это невероятный энтузиазм многих его сторонников", - заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Джо Байден
Вчера, 04:57
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
1171102
Обсудить 3
Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Евросоюз избавиться от китайского оборудования для досмотра
Журналист Павел Лобков
Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
Мария Бутина
Бутина посоветовала Западу критиковать свои избирательные системы
Нэнси Пелоси
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Полиция Израиля прокомментировала увеличение штрафа за отсутствие маски
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф
Окрошка на кефире
Китайский блогер восхитился "самым удивительным" блюдом русской кухни
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Спецпредставитель США по Афганистану обсудит мирный процесс в стране
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко предложил перенести День конституции Украины
Полицейские на месте инцидента в Глазго
Полиция не видит связи между двумя последними нападениями в Глазго
Президент США Дональд Трамп
Трамп: разведка сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Лента новостейМолния