Полиция Израиля прокомментировала увеличение штрафа за отсутствие маски

Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве

Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Жители Жители Израиля в большинстве носят маски, а с теми, кто выходит на улицу без них, важно проводить разъяснительную работу, размер штрафа не имеет большого значения, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

"За время с четверга по субботу мы выписали около 7 тысяч штрафов за отсутствие масок, владельцам заведений, в которых посетители находились без масок, были выписаны 25 штрафов", - сказал Зингерман.

По словам представителя полиции, "люди проявляют серьезную дисциплину, большинство людей носят маски и следуют указаниям (минздрава - ред.)".

"Я не думаю, что есть разница 200 или 500, 700, 800 шекелей. В любом случае, мы много времени посвящаем работе по разъяснению, то есть объясняем людям. Если люди сами до этого не дойдут, никакая сумма не поможет. Поэтому мы не видим какой-то разницы", - сказал Зингерман.

Он добавил, что штрафы вызывают разную реакцию: "есть случаи, когда граждане недовольны, но большинство людей понимают и поддерживают полицию".

В понедельник правительство Израиля на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом приняло решение об увеличении штрафа за отсутствие медицинских масок до 500 шекелей (около 10 тысяч рублей) - ранее он составлял 200 шекелей (около 4 тысяч рублей).