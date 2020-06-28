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Полиция Израиля прокомментировала увеличение штрафа за отсутствие маски
Жители Израиля в большинстве носят маски, а с теми, кто выходит на улицу без них, важно проводить разъяснительную работу, размер штрафа не имеет большого... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:55
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

Полиция Израиля прокомментировала увеличение штрафа за отсутствие маски

18:55 28.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Жители Израиля в большинстве носят маски, а с теми, кто выходит на улицу без них, важно проводить разъяснительную работу, размер штрафа не имеет большого значения, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
"За время с четверга по субботу мы выписали около 7 тысяч штрафов за отсутствие масок, владельцам заведений, в которых посетители находились без масок, были выписаны 25 штрафов", - сказал Зингерман.
По словам представителя полиции, "люди проявляют серьезную дисциплину, большинство людей носят маски и следуют указаниям (минздрава - ред.)".
"Я не думаю, что есть разница 200 или 500, 700, 800 шекелей. В любом случае, мы много времени посвящаем работе по разъяснению, то есть объясняем людям. Если люди сами до этого не дойдут, никакая сумма не поможет. Поэтому мы не видим какой-то разницы", - сказал Зингерман.
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Он добавил, что штрафы вызывают разную реакцию: "есть случаи, когда граждане недовольны, но большинство людей понимают и поддерживают полицию".
В понедельник правительство Израиля на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом приняло решение об увеличении штрафа за отсутствие медицинских масок до 500 шекелей (около 10 тысяч рублей) - ранее он составлял 200 шекелей (около 4 тысяч рублей).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
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