Бутина посоветовала Западу критиковать свои избирательные системы

"Мы слышим очень много претензий со стороны, особенно западных государств, о том, что у нас выборы непрозрачные и голосование неправильное... ту критику, которую сейчас мы воспринимаем со стороны запада, она, мягко говоря, не в том направлении движется. Критиковать им стоило бы себя, и обратить внимание в недостатки своей избирательной системы, прежде чем обращаться к российскому опыту, который, на мой взгляд, сегодня по демократичности и прозрачности превосходит американский", - сказала Бутина на брифинге ОП РФ.