Бутина посоветовала Западу критиковать свои избирательные системы

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Критика западных стран должны быть обращена не на процедуру российского голосования по поправкам к Конституции РФ, а на их собственные избирательные системы, заявила освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, которая вошла в новый состав Общественной палаты.
"Мы слышим очень много претензий со стороны, особенно западных государств, о том, что у нас выборы непрозрачные и голосование неправильное... ту критику, которую сейчас мы воспринимаем со стороны запада, она, мягко говоря, не в том направлении движется. Критиковать им стоило бы себя, и обратить внимание в недостатки своей избирательной системы, прежде чем обращаться к российскому опыту, который, на мой взгляд, сегодня по демократичности и прозрачности превосходит американский", - сказала Бутина на брифинге ОП РФ.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.