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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573592669.html
Бутина посоветовала Западу критиковать свои избирательные системы
Критика западных стран должны быть обращена не на процедуру российского голосования по поправкам к Конституции РФ, а на их собственные избирательные системы,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:56
голосование по поправкам в конституцию
мария бутина
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сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мария бутина, москва, сша, в мире

Бутина посоветовала Западу критиковать свои избирательные системы

18:56 28.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинМария Бутина
Мария Бутина
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Критика западных стран должны быть обращена не на процедуру российского голосования по поправкам к Конституции РФ, а на их собственные избирательные системы, заявила освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, которая вошла в новый состав Общественной палаты.
"Мы слышим очень много претензий со стороны, особенно западных государств, о том, что у нас выборы непрозрачные и голосование неправильное... ту критику, которую сейчас мы воспринимаем со стороны запада, она, мягко говоря, не в том направлении движется. Критиковать им стоило бы себя, и обратить внимание в недостатки своей избирательной системы, прежде чем обращаться к российскому опыту, который, на мой взгляд, сегодня по демократичности и прозрачности превосходит американский", - сказала Бутина на брифинге ОП РФ.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Бутина прилетела в Москву 26 октября.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
Конституция РФ
26 июня, 17:26Голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели оценили активность россиян на голосовании по поправкам
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