https://ria.ru/20200628/1573592606.html
Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 36 до 43 500 человек, количество заболевших увеличилось на 901 до 311 151, следует из сообщения... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:43
2020-06-28T18:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, в мире