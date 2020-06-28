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Распространение нового коронавируса
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Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 36 до 43 500 человек, количество заболевших увеличилось на 901 до 311 151, следует из сообщения... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500

18:43 28.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 36 до 43 500 человек, количество заболевших увеличилось на 901 до 311 151, следует из сообщения минздрава страны.
Днем ранее рост числа жертв за сутки составлял 100 человек, заболевших – 890.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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