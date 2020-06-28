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Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции
Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электроснабжения после возгорания на подстанции, следует из сообщения Минэнерго РФ. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:44
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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норильск
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции

18:24 28.06.2020 (обновлено: 18:44 28.06.2020)
503
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции
Фрагмент подстанции
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электроснабжения после возгорания на подстанции, следует из сообщения Минэнерго РФ.
В воскресенье в 10.55 мск на главной понизительной подстанции "Норильско-Таймырской энергетической компании" было обнаружено возгорание кровли, и подстанция была обесточена.
"Без электроснабжения остались: обсерватор для проведения карантинных мероприятий прибывающих на территорию г. Норильска; часть бытовых потребителей г. Норильска. Мощность отключенных потребителей – 0,5 МВт", - говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано силами подразделения МЧС России в 11.17 мск. Пострадавших и повреждений оборудования нет.
В сообщении при этом отмечается, что во время тушения возгорания оборудование подстанции залило водой. Подача напряжения потребителям возможна только после его сушки.
"Продолжается просушка оборудования (ориентировочно до 9.00 29 июня)", - уточняет ведомство.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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