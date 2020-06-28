Биография Гудни Йоханнессона

Исландский государственный деятель Гудни Йоханнессон (Gudni Jóhannesson) родился 26 июня 1968 года в Рейкьявике. Его отец был спортивным тренером, мать занималась преподавательской деятельностью и журналистикой.

В 1987 году окончил среднюю школу Рейкьявика.

В 1991-1992 годах изучал немецкий язык в Боннском университете в Германии , а с 1993 по 1994 годы – русский язык в Исландском университете.

В 1997 году получил степень магистра истории в Исландском университете. С 1998 по 1999 год изучал историю в Оксфордском университете Англии , в 1999 году получил степень магистра истории.

В 2003 году окончил Лондонский университет королевы Марии, получил степень доктора исторических наук.

В 1988-1998 годах работал репортером, а с 2000 по 2001 год был корреспондентом Исландской национальной радиовещательной и телевизионной службы.

В 1996-1998 годах был преподавателем по совместительству, преподавал современную историю в Исландском университете.

С 2002 по 2003 год занимал должность ассистента преподавателя исторического факультета Лондонского университета королевы Марии.

С 2003 по 2007 год – научный сотрудник Центра гуманитарных исследований Исландского университета.

В 2004-2007 годах преподавал на историческом факультете Исландского университета.

В 2007-2010 годах был доцентом в Университете Рейкьявика на кафедрах правоведения и бизнеса.

С 2010 по 2012 год работал научным сотрудником в Академии Рейкьявика.

С 2013 по 2016 год был доцентом на кафедре истории в Исландском университете.

В 2011-2016 годах возглавлял Историческое общество Исландии

Двадцать шестого июня 2016 года победил на президентских выборах в Исландии, набрав 39,1% голосов избирателей. Вступил в должность 1 августа 2016 года, став шестым президентом Исландии.

В 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост нового президента Исландии. На выборах набрал 92,2% голосов.

Почетный доктор Лондонского университета королевы Марии (2017). Имеет почетные звания и награды.

Гудни Йоханнессон – автор множества исторических публикаций и книг. С 1992 по 1997 год занимался переводом четырех романов американского автора Стивена Кинга на исландский язык.

Гудни Йоханнессон женат вторым браком, у него пятеро детей.