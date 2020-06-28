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Биография Гудни Йоханнессона
Исландский государственный деятель Гудни Йоханнессон (Gudni Jóhannesson) родился 26 июня 1968 года в Рейкьявике. Его отец был спортивным тренером, мать... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:00
гудни йоханнессон
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гудни йоханнессон, оксфордский университет, уорикский университет, лондонский университет, великобритания, германия, исландия, справки

Биография Гудни Йоханнессона

18:00 28.06.2020
631
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Исландии Гудни Йоханнессон
Президент Исландии Гудни Йоханнессон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Исландии Гудни Йоханнессон. Архивное фото
Исландский государственный деятель Гудни Йоханнессон (Gudni Jóhannesson) родился 26 июня 1968 года в Рейкьявике. Его отец был спортивным тренером, мать занималась преподавательской деятельностью и журналистикой.
В 1987 году окончил среднюю школу Рейкьявика.
В 1988-1991 годах изучал историю и политологию в Уорикском университете (Великобритания), получил степень бакалавра.
В 1991-1992 годах изучал немецкий язык в Боннском университете в Германии, а с 1993 по 1994 годы – русский язык в Исландском университете.
В 1997 году получил степень магистра истории в Исландском университете. С 1998 по 1999 год изучал историю в Оксфордском университете в Англии, в 1999 году получил степень магистра истории.
В 2003 году окончил Лондонский университет королевы Марии, получил степень доктора исторических наук.
В 1988-1998 годах работал репортером, а с 2000 по 2001 год был корреспондентом Исландской национальной радиовещательной и телевизионной службы.
В 1996-1998 годах был преподавателем по совместительству, преподавал современную историю в Исландском университете.
С 2002 по 2003 год занимал должность ассистента преподавателя исторического факультета Лондонского университета королевы Марии.
С 2003 по 2007 год – научный сотрудник Центра гуманитарных исследований Исландского университета.
В 2004-2007 годах преподавал на историческом факультете Исландского университета.
В 2007-2010 годах был доцентом в Университете Рейкьявика на кафедрах правоведения и бизнеса.
С 2010 по 2012 год работал научным сотрудником в Академии Рейкьявика.
С 2013 по 2016 год был доцентом на кафедре истории в Исландском университете.
В 2011-2016 годах возглавлял Историческое общество Исландии.
Двадцать шестого июня 2016 года победил на президентских выборах в Исландии, набрав 39,1% голосов избирателей. Вступил в должность 1 августа 2016 года, став шестым президентом Исландии.
В 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост нового президента Исландии. На выборах набрал 92,2% голосов.
Почетный доктор Лондонского университета королевы Марии (2017). Имеет почетные звания и награды.
Гудни Йоханнессон – автор множества исторических публикаций и книг. С 1992 по 1997 год занимался переводом четырех романов американского автора Стивена Кинга на исландский язык.
Гудни Йоханнессон женат вторым браком, у него пятеро детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Гудни ЙоханнессонОксфордский университетУорикский университетЛондонский университетВеликобританияГерманияИсландияСправки
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