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Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:05
россия
земля - риа наука
швеция
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Учёному больше не наливать.......
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Ну это бабка надвое сказала. Очередная фантазийная теория! Этот Юхан пусть лапшу на уши своим Юханам вешает... А нас не запугать заказными страшилками. Это Вы в Европе вымрете.. , а мы, в Сибири с потеплением климата заживём припеваючи!
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россия
швеция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, земля - риа наука, швеция

Ученый назвал условие разрушения сибирских городов

17:42 28.06.2020 (обновлено: 22:05 28.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае
Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. Своими соображениями он поделился с газетой Svenska Dagbladet.
Климатологи сообщают о заметном потеплении климата в России, особенно в Сибири. По данным Службы по контролю изменений климата программы "Коперник", в отдельных регионах температура в мае превысила норму на десять градусов. Зима на всей территории страны тоже выдалась аномально теплой.
Киленшерна считает рекордно жаркую погоду звеном в общей цепи и призывает отслеживать общую тенденцию. Ученый подчеркнул, что температурные рекорды регистрируются регулярно в разных точках земного шара и один год — еще не показатель изменения климата.
"Можно констатировать, что в отдельных районах Арктики стало теплее на три-четыре градуса, чем было в конце XIX века. В Швеции с тех пор стало теплее на два градуса", — отметил климатолог.
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22 июня, 15:13Сказано в эфире
"На максимуме". Климатолог раскрыл секрет природных аномалий в СибириНовый температурный рекорд в Сибири свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики значительно ускорились, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik климатолог Владимир Семенов высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Ученый уверен, что потепление климата в Сибири вызовет ряд последствий. В первую очередь речь идет о лесных пожарах, другая угроза — обширное таяние вечной мерзлоты, в результате чего высвобождаются метан и углекислый газ. Это, в свою очередь, усугубляет парниковый эффект.
"Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях", — предупредил климатолог.
Он отметил, что такие последствия, как таяние вечной мерзлоты, проявляются не сразу.
"Даже если вы скажете, что температура больше повышаться не будет, я отвечу, что она уже выросла на три-четыре градуса и последствия этого будут ощущаться еще много лет", — сказал климатолог.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияЗемля - РИА НаукаШвеция
Популярные комментарии
Учёному больше не наливать.......
28 июня, 18:33
Арсений Новиков
862720012
Ну это бабка надвое сказала. Очередная фантазийная теория! Этот Юхан пусть лапшу на уши своим Юханам вешает... А нас не запугать заказными страшилками. Это Вы в Европе вымрете.. , а мы, в Сибири с потеплением климата заживём припеваючи!
28 июня, 20:11
Александр Максименко
3180008
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