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Действующий президент Исландии избран на второй срок
Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране с результатом 92,2%, свидетельствуют результаты подсчета голосов,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:35
гудни йоханнессон
исландия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
гудни йоханнессон, исландия, в мире

Действующий президент Исландии избран на второй срок

17:27 28.06.2020 (обновлено: 17:35 28.06.2020)
598
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Исландии Гудни Йоханнессон
Президент Республики Исландии Гудни Йоханнессон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Республики Исландии Гудни Йоханнессон. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране с результатом 92,2%, свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные исландской телерадиокомпанией RÚV.
Выборы прошли в Исландии 27 июня, в них участвовали 168 821 жителей страны. Явка составила 66,9%.
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Вчера, 08:12
В Польше начались президентские выборы
Победа Йоханнессона не стала неожиданностью, поскольку 52-летний политик, который не принадлежит ни к какой партии, считался абсолютным фаворитом на выборах. Конкуренцию ему составил бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, которого поддержали 7,8% избирателей.
Йоханнессон – историк по образованию, в университете он изучал русский и немецкий языки. Впервые Йоханнессон возглавил страну в 2016 году, став самым молодым президентом в истории Исландии. На тот момент ему было 48 лет. До своего избрания он преподавал историю в Исландском университете.
Рейкьявик, Исландия
27 июня, 04:16
Процедура выборов президента Исландии
802000
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Гудни ЙоханнессонИсландияВ мире
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