https://ria.ru/20200628/1573591121.html
Действующий президент Исландии избран на второй срок
Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране с результатом 92,2%, свидетельствуют результаты подсчета голосов,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:27
2020-06-28T17:35
гудни йоханнессон
исландия
в мире
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гудни йоханнессон, исландия, в мире
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон
победил на президентских выборах в стране с результатом 92,2%, свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные исландской телерадиокомпанией RÚV
.
Выборы прошли в Исландии 27 июня, в них участвовали 168 821 жителей страны. Явка составила 66,9%.
Победа Йоханнессона не стала неожиданностью, поскольку 52-летний политик, который не принадлежит ни к какой партии, считался абсолютным фаворитом на выборах. Конкуренцию ему составил бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, которого поддержали 7,8% избирателей.
Йоханнессон – историк по образованию, в университете он изучал русский и немецкий языки. Впервые Йоханнессон возглавил страну в 2016 году, став самым молодым президентом в истории Исландии. На тот момент ему было 48 лет. До своего избрания он преподавал историю в Исландском университете.