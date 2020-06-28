Действующий президент Исландии избран на второй срок

Победа Йоханнессона не стала неожиданностью, поскольку 52-летний политик, который не принадлежит ни к какой партии, считался абсолютным фаворитом на выборах. Конкуренцию ему составил бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, которого поддержали 7,8% избирателей.

Йоханнессон – историк по образованию, в университете он изучал русский и немецкий языки. Впервые Йоханнессон возглавил страну в 2016 году, став самым молодым президентом в истории Исландии. На тот момент ему было 48 лет. До своего избрания он преподавал историю в Исландском университете.