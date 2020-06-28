Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии достигло 16,2 тысячи

Для тех, кто в линзах. Новый путь заражения коронавирусом? В СМИ и в соцсетях развернулась дискуссия по поводу ношения контактных линз во время пандемии. Мнения диаметрально разошлись. И как теперь быть тем, кто пользуется линзами?