Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573591088.html
Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии достигло 16,2 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 170, до 16 250, всего умерли 530 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:224:2527:1645_1400x0_80_0_0_195c1c5e99c957822dbf410e7e06154f.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573532503.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:224:2527:1645_1400x0_80_0_0_195c1c5e99c957822dbf410e7e06154f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:0:2345:1758_1400x0_80_0_0_229f02a744463346c06e21d0c47ccc0b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_264:0:2022:1758_1400x0_80_0_0_3a52ee91a346645e99ba23b09b21758d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, молдавия, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии достигло 16,2 тысячи

17:25 28.06.2020
532
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации
Врач в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в реанимации. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 170, до 16 250, всего умерли 530 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 16 080 зарегистрированных случаях коронавируса, 521 из которых стал летальным.
Линза
Вчера, 14:00Акценты
Для тех, кто в линзах. Новый путь заражения коронавирусом?В СМИ и в соцсетях развернулась дискуссия по поводу ношения контактных линз во время пандемии. Мнения диаметрально разошлись. И как теперь быть тем, кто пользуется линзами?
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 170 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 250. Всего 9081 человек был вылечен, а 530 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
020121
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МолдавияВ мире
Рекомендуем
Президент Республики Исландии Гудни Йоханнессон
Действующий президент Исландии избран на второй срок
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
В ОП зафиксировали 112 нарушений стандарта на голосовании по поправкам
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Египет открывает музеи и археологические объекты для туристов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Азербайджане выявили 534 новых случая заражения коронавирусом
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Сербии выявили 254 новых случая заражения коронавирусом
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Эксперты назвали пять российских альтернатив зарубежным курортам
Мемориал на Косовом поле
Сербы отмечают годовщину исторического боя на Косовом поле под Приштиной
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Иранские медики считают, что пандемия COVID-19 может продлиться три года
Президент Исландии Гудни Йоханнессон
Биография Гудни Йоханнессона
Пассажирский самолет Boeing 777
Более 200 россиян вернулись на родину вывозными рейсами из Еревана
Полиция в Афганистане
При взрыве на юге Афганистана погибли не менее шести человек
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Узбекистане впервые умер врач с коронавирусом
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
В Мадриде впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки
Полицейские на месте инцидента в Глазго
Полиция не видит связи между двумя последними нападениями в Глазго
Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Лента новостейМолния