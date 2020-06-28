В ОП зафиксировали 112 нарушений стандарта на голосовании по поправкам

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу голосования по поправкам в конституцию осуществил связь с более чем 12 тысячами наблюдателей, зафиксировано 112 несоблюдений стандарта, рассказали в пресс-службе ОП РФ.
"По состоянию на 17.00 28 июня через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 12 383 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 112 сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.
На горячую линию Общественной палаты, как отметили в пресс-службе, поступило свыше 160 сообщений и вопросов от граждан.
"По информации из региональных палат, их мобильными группами и наблюдателями на местах обеспечивается оперативное реагирование на сообщения от наблюдателей о проблемных ситуациях. За 25-28 июня поступили материалы из 47 региональных палат, включая видео- и фотосъемку", - отмечается в пресс-релизе.