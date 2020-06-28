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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573590997.html
В ОП зафиксировали 112 нарушений стандарта на голосовании по поправкам
Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу голосования по поправкам в конституцию осуществил связь с более чем 12 тысячами наблюдателей,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:24
голосование по поправкам в конституцию
общественная палата рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573584199_0:0:3146:1771_1400x0_80_0_0_67089ca29f65116fab0d91a1a43179d0.jpg
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РИА Новости
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353
60
общественная палата рф, общество

В ОП зафиксировали 112 нарушений стандарта на голосовании по поправкам

17:24 28.06.2020
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© Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
© Максим Богодвид
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу голосования по поправкам в конституцию осуществил связь с более чем 12 тысячами наблюдателей, зафиксировано 112 несоблюдений стандарта, рассказали в пресс-службе ОП РФ.
"По состоянию на 17.00 28 июня через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 12 383 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 112 сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.
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На горячую линию Общественной палаты, как отметили в пресс-службе, поступило свыше 160 сообщений и вопросов от граждан.
"По информации из региональных палат, их мобильными группами и наблюдателями на местах обеспечивается оперативное реагирование на сообщения от наблюдателей о проблемных ситуациях. За 25-28 июня поступили материалы из 47 региональных палат, включая видео- и фотосъемку", - отмечается в пресс-релизе.
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюОбщественная палата РФОбщество
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