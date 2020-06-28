В ОП зафиксировали 112 нарушений стандарта на голосовании по поправкам

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу голосования по поправкам в конституцию осуществил связь с более чем 12 тысячами наблюдателей, зафиксировано 112 несоблюдений стандарта, рассказали в пресс-службе ОП РФ.

"По состоянию на 17.00 28 июня через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 12 383 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 112 сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.

На горячую линию Общественной палаты, как отметили в пресс-службе, поступило свыше 160 сообщений и вопросов от граждан.