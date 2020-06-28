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Египет открывает музеи и археологические объекты для туристов
Власти Египта будут постепенно открывать города и археологические объекты для туристов, заявил РИА Новости министр по делам древностей и туризма Египта Халед... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:22
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Египет открывает музеи и археологические объекты для туристов

17:13 28.06.2020 (обновлено: 19:22 28.06.2020)
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
АЛЕКСАНДРИЯ (Египет), 28 июн - РИА Новости. Власти Египта будут постепенно открывать города и археологические объекты для туристов, заявил РИА Новости министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани.
"В свете улучшения ситуации в сфере здравоохранения в Египте и в мире их открытие будет постепенно происходить. На прошлой неделе мы открыли музеи Хургады и Шарм-эш-Шейха, на этой – объекты в Мерса-Матрухе и Александрии. С 1 июля будет происходить открытие объектов в Луксоре и Асуане. Постепенно будут открываться и остальные", - сообщил аль-Анани.
"Сейчас мы открываем археологические объекты, чтобы сотрудники могли научиться приему посетителей в этих новых условиях", - подчеркнул министр.
Ранее власти страны объявили о постепенном возобновлении международного авиасообщения с 1 июля. Было также объявлено об отмене виз для прибывающих на местные курорты туристов вплоть до 31 октября. Открыты для иностранных туристов будут лишь три курортные провинции: Красное Море, в которой находится известный курорт Хургада; Южный Синай, в пределах которого находятся Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух.
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Работа отелей, в том числе на курортах, пока разрешена только для внутреннего туризма при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.
Египетское правительство ранее закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, также была закрыта значительная часть гостиниц на период дезинфекции и профилактических мер.
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