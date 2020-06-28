Доклад CMF: В китайской экономике наметилось устойчивое восстановление

МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская экономика демонстрирует признаки достаточно сильного и устойчивого восстановления, ее рост ожидается во втором и последующих кварталах, отмечается в докладе аналитической структуры - Китайского макроэкономического форума (CMF) .
Китайский макроэкономический форум сообщил в своем докладе, что экономика Китая, как ожидается, вырастет на 2,5% процента, 6,5 и 7,5% в годовом исчислении во втором, третьем и четвертом кварталах 2020 года соответственно.
По завершении начального этапа восстановления экономики в стране наступит следующая стадия, связанная с расширением спроса и восстановлением экономических циклов, говорится в докладе аналитического центра.
В качестве одной из первых экономик, в основном сдержавших эпидемию и перезапускающих экономику, восстановление и укрепление Китаем своей экономической базы имеет большое значение для мировой экономики, - отмечается в докладе.
В 2020 году ежегодный рост ВВП Китая, вероятно, достигнет около 3%, указали в аналитической структуре, ссылаясь на поддержку со стороны государственных политических установок и нового раунда реформ.
Однако в докладе содержится предупреждение, что самым большим препятствием на пути экономического восстановления станет недостаточный спрос, а не разрыв цепочки поставок. Форум призвал приложить усилия к полному расширению внутреннего спроса и восстановлению регулярного рыночного цикла.
Также были отмечены другие риски и проблемы, такие как неопределенность в развитии пандемии, сложные условия за рубежом, барьеры в передаче директивных указаний и снижение потенциального темпа роста.
Лю Сяогуан - аналитик Народного университета Китая - одного из спонсоров форума, - предположил, что вместо краткосрочных количественных установок, экономическая политика Китая должна быть сосредоточена на среднесрочных и долгосрочных структурных изменениях для содействия будущему экономическому росту.