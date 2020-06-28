В Азербайджане выявили 534 новых случая заражения коронавирусом

"В Азербайджане выявлено еще 534 случая заражения коронавирусом, 307 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 16 424 факта заражения коронавирусной инфекцией, 9026 человек вылечились, 198 скончались, 7200 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.