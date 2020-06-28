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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане выявили 534 новых случая заражения коронавирусом
Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16 424, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умерли 198... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
азербайджан
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, азербайджан, в мире

В Азербайджане выявили 534 новых случая заражения коронавирусом

17:03 28.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
БАКУ, 28 июн - РИА Новости. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16 424, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умерли 198 людей с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлено еще 534 случая заражения коронавирусом, 307 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 16 424 факта заражения коронавирусной инфекцией, 9026 человек вылечились, 198 скончались, 7200 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии был проведен 468 967 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АзербайджанВ мире
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