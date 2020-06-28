https://ria.ru/20200628/1573590648.html
В Азербайджане выявили 534 новых случая заражения коронавирусом
Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16 424, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умерли 198... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:03
2020-06-28T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
азербайджан
в мире
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азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, азербайджан, в мире