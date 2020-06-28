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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573590591.html
Иранские медики считают, что пандемия COVID-19 может продлиться три года
Пандемия коронавируса может продлиться еще два-три года, сообщила представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, иран, в мире

Иранские медики считают, что пандемия COVID-19 может продлиться три года

17:04 28.06.2020 (обновлено: 19:27 28.06.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
ТЕГЕРАН, 28 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса может продлиться еще два-три года, сообщила представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари.
"Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 еще два-три года", — сказала она в комментарии РИА Новости.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
25 июня, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
В воскресенье Университет Джонса Хопкинса, аккумулирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило десять миллионов, скончались более 499 тысяч человек, число выздоровевших за все время приближается к 5,1 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик карантинного центра
1 мая, 14:09Распространение нового коронавируса
Эксперты рассказали, сколько может продлиться пандемия COVID-19
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