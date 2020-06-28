https://ria.ru/20200628/1573590591.html
Иранские медики считают, что пандемия COVID-19 может продлиться три года
Пандемия коронавируса может продлиться еще два-три года, сообщила представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:04
2020-06-28T19:27
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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