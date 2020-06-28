В Узбекистане впервые умер врач с коронавирусом

Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

ТАШКЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане , впервые им стал лечащий врач, общее число погибших от пандемии в стране составило 21, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев выросло до 7725, 20 пациентов скончались, 5,24 тысячи выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 52-летний мужчина, врач, работавший в карантинном центре в Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, это первый смертельный случай от коронавируса среди медицинских работников страны.

По данным минздрава, 26 июня пациент был переведен в реанимационное отделение из-за сердечно-легочной и дыхательной недостаточности и ухудшения состояния. "Несмотря на оказанную медпомощь, врач скончался от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.