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В Узбекистане впервые умер врач с коронавирусом
Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, впервые им стал лечащий врач, общее число погибших от пандемии в стране составило... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане впервые умер врач с коронавирусом

16:56 28.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, впервые им стал лечащий врач, общее число погибших от пандемии в стране составило 21, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев выросло до 7725, 20 пациентов скончались, 5,24 тысячи выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 52-летний мужчина, врач, работавший в карантинном центре в Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, это первый смертельный случай от коронавируса среди медицинских работников страны.
По данным минздрава, 26 июня пациент был переведен в реанимационное отделение из-за сердечно-легочной и дыхательной недостаточности и ухудшения состояния. "Несмотря на оказанную медпомощь, врач скончался от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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