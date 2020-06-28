В Сербии выявили 254 новых случая заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки выявлено 254 больных COVID-19, скончались три пациента, общее число жертв инфекции достигло 270, заявило министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа выявлены 254 новых больных, общее число зараженных с начала пандемии составило 14 046 человек. За сутки скончались трое пациентов, всего умерло 270 больных", - сообщил минздрав в воскресенье.
Минобороны Сербии сообщило накануне, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, заболел директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, находящийся в самоизоляции, и другие чиновники. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
Режим ЧС из-за коронавируса в субботу был введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее также введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.