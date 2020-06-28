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Более 200 россиян вернулись на родину вывозными рейсами из Еревана
Свыше 200 россиян вернулись в воскресенье на родину из Еревана вывозными рейсами в Калугу и Воронеж, сообщили в пресс-службе российского посольства. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:05
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Более 200 россиян вернулись на родину вывозными рейсами из Еревана

16:50 28.06.2020 (обновлено: 17:05 28.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ЕРЕВАН, 28 июн – РИА Новости. Свыше 200 россиян вернулись в воскресенье на родину из Еревана вывозными рейсами в Калугу и Воронеж, сообщили в пресс-службе российского посольства.
В дипмиссии заявили, что после получения информации о готовящихся вывозных рейсах для армянских граждан по маршруту Ереван - Калуга - Ереван и Ереван - Воронеж - Ереван посольство проработало возможность использования данных перелетов для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 28 июня авиарейсами Ереван - Калуга и Ереван - Воронеж домой смог вернуться еще 201 россиянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности.
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"В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1669 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме", - заявили в посольстве, поблагодарив за рейсы авиакомпанию Armenia.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19авиакомпания ArmeniaКоронавирусыКалугаЕреванАрменияВ мире
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