https://ria.ru/20200628/1573590410.html
При взрыве на юге Афганистана погибли не менее шести человек
По меньшей мере шесть мирных жителей погибли и двое получили ранения в результате взрыва бомбы у дороги на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:47
2020-06-28T16:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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гильменд (провинция), афганистан, талибан, в мире