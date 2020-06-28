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При взрыве на юге Афганистана погибли не менее шести человек
По меньшей мере шесть мирных жителей погибли и двое получили ранения в результате взрыва бомбы у дороги на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:47
гильменд (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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гильменд (провинция), афганистан, талибан, в мире

При взрыве на юге Афганистана погибли не менее шести человек

16:47 28.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть мирных жителей погибли и двое получили ранения в результате взрыва бомбы у дороги на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на власти.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в районе Вашир афганской провинции Гильменд, среди погибших есть женщины и дети.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещена в России
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