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СК возбудил уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Ингушетии
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрановском районе республики, в результате которого ранения получили два РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:43
2020-06-28T16:43
республика северная осетия - алания
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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республика ингушетия
назрановский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, республика ингушетия, назрановский район, происшествия
НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости.
Следственные органы Ингушетии
возбудили уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрановском районе
республики, в результате которого ранения получили два человека, в том числе один полицейский, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу.
Региональное МВД сообщило, что одним из раненых во время обстрела оказался сотрудник полиции, он не был при исполнении обязанностей, так как находился на больничном с мая 2020 года.
"Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкции данных статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
"В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники и оборудования обнаружены и изъяты гильзы калибра 5,45 миллиметра", - отмечает ведомство.