СК возбудил уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрановском районе республики, в результате которого ранения получили два человека, в том числе один полицейский, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу.

Региональное МВД сообщило, что одним из раненых во время обстрела оказался сотрудник полиции, он не был при исполнении обязанностей, так как находился на больничном с мая 2020 года.

"Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкции данных статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.