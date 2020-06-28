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СК возбудил уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Ингушетии
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрановском районе республики, в результате которого ранения получили два РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:43
республика северная осетия - алания
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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республика северная осетия - алания, республика ингушетия, назрановский район, происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Ингушетии

16:43 28.06.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрановском районе республики, в результате которого ранения получили два человека, в том числе один полицейский, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
Вчера, 13:42
В Ингушетии полицейский получил ранения при обстреле автомобиля
Региональное МВД сообщило, что одним из раненых во время обстрела оказался сотрудник полиции, он не был при исполнении обязанностей, так как находился на больничном с мая 2020 года.
"Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкции данных статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
"В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники и оборудования обнаружены и изъяты гильзы калибра 5,45 миллиметра", - отмечает ведомство.
Полицейский
Вчера, 10:06
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
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Республика Северная Осетия - АланияРеспублика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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