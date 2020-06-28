https://ria.ru/20200628/1573590266.html
На Кубани тракторист сжег поле, пытаясь потушить загоревшийся прицеп
Полиция проверит действия тракториста на Кубани, который, пытаясь потушить загоревшийся в прицепе стог, сжег 1,5 тысячи квадратных метров поля, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:35
2020-06-28T16:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
происшествия
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5
краснодарский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 28 июн — РИА Новости.
Полиция проверит действия тракториста на Кубани, который, пытаясь потушить загоревшийся в прицепе стог, сжег 1,5 тысячи квадратных метров поля, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю
.
В воскресенье в пабликах и Telegram-каналах появилось видео с трактором, который мчится, петляя, по дороге и пытается скинуть с прицепа горящие стога. Сообщалось, что так тракторист на Кубани пытался справиться с пожаром, однако в результате поджег поле. В полиции РИА Новости сообщили, что заявления о происшествии и сгоревшем поле не поступало, но без внимания инцидент не остался.
"По информации, выявленной на видео в сети интернет, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", — сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным МЧС
, инцидент произошел в субботу днем в станице Казанской.
"По прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит загорание прицепа автомобиля и прилегающей к нему открытой территории на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.
Силами 17 спасателей и семи единиц техники, включая четыре ствола "А", менее чем за час пожар удалось потушить.