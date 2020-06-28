На Кубани тракторист сжег поле, пытаясь потушить загоревшийся прицеп

В воскресенье в пабликах и Telegram-каналах появилось видео с трактором, который мчится, петляя, по дороге и пытается скинуть с прицепа горящие стога. Сообщалось, что так тракторист на Кубани пытался справиться с пожаром, однако в результате поджег поле. В полиции РИА Новости сообщили, что заявления о происшествии и сгоревшем поле не поступало, но без внимания инцидент не остался.