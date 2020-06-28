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В Мадриде впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки
За истекшие сутки в Мадриде впервые с начала эпидемии не было зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса COVID-19, сообщила председатель... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:35
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, малага, мадрид (город), испания, в мире

В Мадриде впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

16:35 28.06.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 28 июн - РИА Новости. За истекшие сутки в Мадриде впервые с начала эпидемии не было зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса COVID-19, сообщила председатель правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
"Хорошие новости. Вчера был первый день, когда в Мадриде не было зарегистрировано скончавшихся от COVID-19. Все вместе мы можем добиться, чтобы этот страшный сон не повторился", - написала Аюсо в Twitter.
Первый смертельный случай от коронавируса был зафиксирован 3 марта, тогда в больнице умерла 99-летняя женщина, вирус был диагностирован уже после смерти.
С начала эпидемии, по официальным данным, в сообществе Мадрид умерли 8420 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, были выявлены почти 72 тысячи случаев заражения.
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Испания - одна из самых пострадавших от пандемии COVID-19 стран. По официальным данным минздрава, ее жертвами стали 28,3 тысячи человек. При помощи тестов ПЦР выявлено почти 250 тысяч случаев заболевания, хотя проводимое минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5% жителей.
Режим повышенной готовности был отменен в Испании 21 июня, хотя постоянно происходят локальные вспышки заболевания. Например, на этой неделе в четырех комарках Арагона вновь были введены дополнительные санитарные ограничения. Кроме того, в четверг был подтвержден коронавирус у 90 человек, работающих и живущих в центре Красного Креста в Малаге. В этом центре находятся в основном нелегальные мигранты. Сейчас он изолирован. Только за минувшие сутки в Испании было выявлено почти 200 новых случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МалагаМадрид (город)ИспанияВ мире
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