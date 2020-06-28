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В Глазго произошло новое нападение
Полиция шотландского Глазго сообщила о новом нападении в городе. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:10
глазго (город)
африка
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
глазго (город), африка, в мире

В Глазго произошло новое нападение

16:25 28.06.2020 (обновлено: 17:10 28.06.2020)
1242
© REUTERS / Russell CheyneПолицейские на месте инцидента в Глазго
Полицейские на месте инцидента в Глазго
© REUTERS / Russell Cheyne
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полиция шотландского Глазго сообщила о новом нападении в городе.
Полиция сообщила, что получила вызов в 12.10 по местному времени (14.10 мск) в связи с нападением.
Место инцидента в Глазго
27 июня, 14:20
СМИ: сотрудников гостиницы предупреждали о поведении напавшего в Глазго
"Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, мы не думаем, что существует угроза обществу", - говорится в сообщении полиции в Twitter. Полиция сообщила, что офицеры сейчас находятся на месте инцидента.
Газета Daily Mail сообщает, что полиция оцепила улицы после нового нападения с ножом в центре города.
В пятницу в гостинице в центре Глазго неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны. В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки. Как сообщила полиция, инцидент не рассматривается как теракт.
Место инцидента в Глазго
26 июня, 19:31
Полиция не считает инцидент в Глазго терактом
4103221
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Глазго (город)АфрикаВ мире
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