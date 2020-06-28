Эксперт прокомментировал попытки атаки на систему онлайн-голосования

Он добавил, что больше за ночь серьезных сбоев не было.

"Электронное голосование проходит в штатном режиме. Вчерашняя попытка атаки никак не повлияла", - рассказал Костырко.

Вечером в субботу была зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования, ее успешно отразили. С 21 до 22 часов был введен режим повышенной безопасности.