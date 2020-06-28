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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573589549.html
Эксперт прокомментировал попытки атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему, произошедшая в субботу вечером, не повлияла на ход онлайн-голосования, сообщил начальник управления по совершенствованию... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:23
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
технологии
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, москва, технологии

Эксперт прокомментировал попытки атаки на систему онлайн-голосования

16:23 28.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Попытка атаки на систему, произошедшая в субботу вечером, не повлияла на ход онлайн-голосования, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за голосованием.
Он добавил, что больше за ночь серьезных сбоев не было.
"Электронное голосование проходит в штатном режиме. Вчерашняя попытка атаки никак не повлияла", - рассказал Костырко.
Вечером в субботу была зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования, ее успешно отразили. С 21 до 22 часов был введен режим повышенной безопасности.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваТехнологии
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