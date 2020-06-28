https://ria.ru/20200628/1573589549.html
Эксперт прокомментировал попытки атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему, произошедшая в субботу вечером, не повлияла на ход онлайн-голосования, сообщил начальник управления по совершенствованию... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:23
2020-06-28T16:23
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
технологии
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https://ria.ru/20200628/1573583920.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, технологии