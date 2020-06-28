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Трамп заявил, что акты вандализма в США полностью прекратились
Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:19
джордж флойд
дональд трамп
сша
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РИА Новости
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джордж флойд, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что акты вандализма в США полностью прекратились

16:19 28.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками.
"С момента введения очень мощного тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто занимается вандализмом в отношении памятников и статуй, а также после того, как по всей нашей стране стали задерживать множество людей, вандализм полностью прекратился", - написал Трамп в Twitter.
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Ранее Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны и пригрозил злоумышленникам тюремными сроками до 10 лет.
По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны и другим историческим личностям. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения.
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Джордж ФлойдДональд ТрампСШАВ мире
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