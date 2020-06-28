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МИД Ливана вызвал посла США после ее критики движения "Хезболлах"
Министр иностранных дел Ливана Насиф Хитти вызвал на встречу в МИД посла США в этой стране Дороти Ши, которой, как ожидается, будет заявлен протест против... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:18
аль-маядин
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хезболла
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сша
ливан
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аль-маядин, мишель аун, хезболла, дубай (город), сша, ливан, в мире

МИД Ливана вызвал посла США после ее критики движения "Хезболлах"

16:18 28.06.2020
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© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ливана Насиф Хитти вызвал на встречу в МИД посла США в этой стране Дороти Ши, которой, как ожидается, будет заявлен протест против вмешательства во внутренние дела Ливана после интервью, в котором она раскритиковала движение "Хезболлах", сообщил в воскресенье телеканал Skynews Arabia.
По информации телеканала, американский посол должна посетить МИД Ливана в понедельник по требованию министра иностранных дел, который собирается упомянуть о недопустимости разжигания ситуации в Ливане.
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В пятницу американский дипломат в интервью вещающему из Дубая телеканалу "Аль-Хадас" обвинила шиитскую партию "Хезболлах" в том, что она не дает принять решение, которое бы помогло Ливану выйти из экономического кризиса, лишая страну миллиардов долларов.
Комментируя заявление посла США, президент Ливана Мишель Аун заявил в воскресенье телеканалу "Аль-Маядин", что "американцы непосредственно вмешиваются в внутреннюю политику Ливана, что неприемлемо".
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