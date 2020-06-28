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Ядерные технологии
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На Украине подключили к сети шестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине вывели из резерва и подключили к энергосистеме, сообщила в воскресенье пресс-служба компании... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:15
ядерные технологии
запорожская аэс
дтэк
энергоатом
европа
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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запорожская аэс, дтэк, энергоатом, европа, украина, в мире

На Украине подключили к сети шестой энергоблок Запорожской АЭС

16:15 28.06.2020
639
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС . Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине вывели из резерва и подключили к энергосистеме, сообщила в воскресенье пресс-служба компании "Энергоатом".
Ранее, 3 июня, "Энергоатом" объявил об отключении шестого энергоблока Запорожской АЭС от энергосистемы.
Запорожская АЭС
1 июня, 12:23
Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
"Энергоблок №6 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. На данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 идет 59-е сутки плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 – 74-е сутки планового среднего ремонта, энергоблок №1 находится в резерве", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует нормам.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.
Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" по той же причине.
Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб. При этом и.о. главы министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец заявляла, что Украина переживает один из крупнейших за всю историю страны энергетических кризисов, выход из которого является вопросом национальной безопасности.
Операторы в главном диспетчерском пункте 3-го энергоблока Южно-Украинской АЭС
20 мая, 08:00
Атомный риск: Украина начала опасные игры с АЭС
341112
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Ядерные технологииЗапорожская АЭСДТЭКЭнергоатомЕвропаУкраинаВ мире
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