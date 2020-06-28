На Украине подключили к сети шестой энергоблок Запорожской АЭС

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине вывели из резерва и подключили к энергосистеме, сообщила в воскресенье пресс-служба компании " Энергоатом ".

Ранее, 3 июня, "Энергоатом" объявил об отключении шестого энергоблока Запорожской АЭС от энергосистемы.

"Энергоблок №6 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. На данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 идет 59-е сутки плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 – 74-е сутки планового среднего ремонта, энергоблок №1 находится в резерве", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует нормам.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" по той же причине.