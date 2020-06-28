Иран переживает первую волну коронавируса, сообщил Минздрав

ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Иран все еще переживает первую волну коронавируса, сообщила РИА Новости представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

"В Иране идет первая волна (распространения) COVID-19. С учетом обширной географии и различного климата разные районы и провинции страны находятся на различных этапах первой волны эпидемии", - сказала представитель минздрава.

Она также сообщила, что рост статистики заболеваемости в последнее время связан с тем, что страна стала активнее выявлять новые случаи инфицирования. Кроме того, по ее словам, в районах с жарким климатом местные жители меньше уделяли внимание опасности COVID-19, из-за чего в меньшей степени соблюдали медицинские предписания.

К таким районам относятся "красные" провинции Хузестан и Хормозган, то есть с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Она также указала на вероятность возникновения второй волны распространения коронавируса, сославшись на прогнозы Всемирной организации здравоохранения, отметив, что стране необходимо просчитывать наихудшие варианты развития событий.

Официальный представитель минздрава ответила и на вопрос о санкциях США, которые, как отмечали в Вашингтоне, не касаются лекарств и гуманитарной помощи Ирану: "В связи с наличием жестких ограничений, касающихся финансовой сферы, в том числе банковских переводов, на деле покупка у иностранных компаний медикаментов и необходимого для них сырья затруднена, занимает много времени".

Тем не менее, отметила Садат Лари, иранские компании производят до 97% необходимых стране лекарств. Если бы не этот факт, жизни иранских пациентов находились бы под большей угрозой, добавила она.

На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 222,7 тысячи, жертв – 10,5 тысячи. При этом на данный момент выздоровели более 183,3 тысячи человек.

В Иране уже две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.