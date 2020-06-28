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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573589273.html
Иран переживает первую волну коронавируса, сообщил Минздрав
Иран все еще переживает первую волну коронавируса, сообщила РИА Новости представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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коронавирус covid-19, иран, в мире

Иран переживает первую волну коронавируса, сообщил Минздрав

16:13 28.06.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Иран все еще переживает первую волну коронавируса, сообщила РИА Новости представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
"В Иране идет первая волна (распространения) COVID-19. С учетом обширной географии и различного климата разные районы и провинции страны находятся на различных этапах первой волны эпидемии", - сказала представитель минздрава.
Она также сообщила, что рост статистики заболеваемости в последнее время связан с тем, что страна стала активнее выявлять новые случаи инфицирования. Кроме того, по ее словам, в районах с жарким климатом местные жители меньше уделяли внимание опасности COVID-19, из-за чего в меньшей степени соблюдали медицинские предписания.
К таким районам относятся "красные" провинции Хузестан и Хормозган, то есть с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Она также указала на вероятность возникновения второй волны распространения коронавируса, сославшись на прогнозы Всемирной организации здравоохранения, отметив, что стране необходимо просчитывать наихудшие варианты развития событий.
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Официальный представитель минздрава ответила и на вопрос о санкциях США, которые, как отмечали в Вашингтоне, не касаются лекарств и гуманитарной помощи Ирану: "В связи с наличием жестких ограничений, касающихся финансовой сферы, в том числе банковских переводов, на деле покупка у иностранных компаний медикаментов и необходимого для них сырья затруднена, занимает много времени".
Тем не менее, отметила Садат Лари, иранские компании производят до 97% необходимых стране лекарств. Если бы не этот факт, жизни иранских пациентов находились бы под большей угрозой, добавила она.
На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 222,7 тысячи, жертв – 10,5 тысячи. При этом на данный момент выздоровели более 183,3 тысячи человек.
В Иране уже две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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