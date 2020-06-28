https://ria.ru/20200628/1573589244.html
Курдские формирования заявили, что Турция создает базы на севере Ирака
Курдские вооруженные формирования пешмерга заявили, что Турция создает военные базы на севере Ирака, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:13
2020-06-28T16:13
курдистан (иран)
мид ирака
ирак
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2860:1609_1400x0_80_0_0_e39ea266b140d44230a0d5569a83f698.jpg
https://ria.ru/20200621/1573263158.html
https://ria.ru/20200618/1573093730.html
курдистан (иран)
ирак
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2860:1609_1400x0_80_0_0_e39ea266b140d44230a0d5569a83f698.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8946f57e6b0604249806f8dd24f98fd8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659467_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_245a49edb14c0ffd96b6dab290896b90.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курдистан (иран), мид ирака, ирак, турция, в мире
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Курдские вооруженные формирования пешмерга заявили, что Турция
создает военные базы на севере Ирака
, сообщает телеканал Al-Arabiya
.
"Турецкие войска вторгаются на север Ирака и создают военные базы", - приводит телеканал заявление пешмерга.
В заявлении говорится, что турецкие войска продвинулись приблизительно на 20-40 километров на севере Ирака.
"Турецкое вторжение - грубое нарушение суверенитета Ирака", - отмечается в заявлении.
Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана
(РПК) на территории иракского региона Хафтанин. МИД Ирака
дважды вручил ноту протеста послу Турции в связи с очередной операцией турецких ВВС на севере Ирака.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около одной тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.