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Курдские формирования заявили, что Турция создает базы на севере Ирака
Курдские вооруженные формирования пешмерга заявили, что Турция создает военные базы на севере Ирака, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:13
курдистан (иран)
мид ирака
ирак
турция
в мире
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курдистан (иран), мид ирака, ирак, турция, в мире

Курдские формирования заявили, что Турция создает базы на севере Ирака

16:13 28.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения в Багдаде. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Курдские вооруженные формирования пешмерга заявили, что Турция создает военные базы на севере Ирака, сообщает телеканал Al-Arabiya.
"Турецкие войска вторгаются на север Ирака и создают военные базы", - приводит телеканал заявление пешмерга.
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В заявлении говорится, что турецкие войска продвинулись приблизительно на 20-40 километров на севере Ирака.
"Турецкое вторжение - грубое нарушение суверенитета Ирака", - отмечается в заявлении.
Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. МИД Ирака дважды вручил ноту протеста послу Турции в связи с очередной операцией турецких ВВС на севере Ирака.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около одной тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.
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Курдистан (Иран)МИД ИракаИракТурцияВ мире
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