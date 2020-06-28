https://ria.ru/20200628/1573589043.html
В Иране рассказали об опыте использования Фавипиравира и Ремдесивира
Препараты "Фавипиравир", "Ремдесивир" пока не показали эффективность против COVID-19, сообщила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:09
2020-06-28T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости.
Препараты "Фавипиравир", "Ремдесивир" пока не показали эффективность против COVID-19
, сообщила официальный представитель минздрава Ирана
Сима Садат Лари.
"Фавипиравир", "Актемра", "Тоцилизумаб", "Ремдесивир" не попали в список лекарственных средств, поскольку не показали положительные и однозначные результаты", - сказала она в комментарии РИА Новости.
В воскресенье университет Джонса Хопкинса, аккумулирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов, скончались более 499 тысяч человек, число выздоровевших за все время приближается к 5,1 млн.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.