Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573589043.html
В Иране рассказали об опыте использования Фавипиравира и Ремдесивира
Препараты "Фавипиравир", "Ремдесивир" пока не показали эффективность против COVID-19, сообщила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830521_0:368:2986:2048_1400x0_80_0_0_2a94b97e8e5c55af9bdd7f159f67ac27.jpg
https://ria.ru/20200524/1571906154.html
1
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830521_0:368:2986:2048_1400x0_80_0_0_2a94b97e8e5c55af9bdd7f159f67ac27.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830521_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_99701a0edd27fade1400a9f45c433621.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830521_452:0:2500:2048_1400x0_80_0_0_0e765740a352bb904da3a000e71af1db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, иран, в мире

В Иране рассказали об опыте использования Фавипиравира и Ремдесивира

16:09 28.06.2020
1114
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТаблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Препараты "Фавипиравир", "Ремдесивир" пока не показали эффективность против COVID-19, сообщила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.
"Фавипиравир", "Актемра", "Тоцилизумаб", "Ремдесивир" не попали в список лекарственных средств, поскольку не показали положительные и однозначные результаты", - сказала она в комментарии РИА Новости.
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
24 мая, 09:58Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали о лечении COVID-19 "Фавипиравиром"
В воскресенье университет Джонса Хопкинса, аккумулирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов, скончались более 499 тысяч человек, число выздоровевших за все время приближается к 5,1 млн.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
336200
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Иран переживает первую волну коронавируса, сообщил Минздрав
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Иранские медики считают, что пандемия COVID-19 может продлиться три года
Девушка измеряет объем талии
Названы продукты, без которых нельзя похудеть
Запорожская АЭС
На Украине подключили к сети шестой энергоблок Запорожской АЭС
Аисты
В центр под Псковом за неделю поступили десять травмированных аистов
Полицейский автомобиль
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Елена Малышева
Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе
Валерий Лимаренко
Лимаренко: поправки в Конституцию снимут вопрос о принадлежности Курил
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что акты вандализма в США полностью прекратились
Майдан Независимости в Киеве
В Киеве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Полицейские на месте инцидента в Глазго
В Глазго произошло новое нападение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Лента новостейМолния