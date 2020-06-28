В Иране рассказали об опыте использования Фавипиравира и Ремдесивира

"Фавипиравир", "Актемра", "Тоцилизумаб", "Ремдесивир" не попали в список лекарственных средств, поскольку не показали положительные и однозначные результаты", - сказала она в комментарии РИА Новости.

В воскресенье университет Джонса Хопкинса, аккумулирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10 миллионов, скончались более 499 тысяч человек, число выздоровевших за все время приближается к 5,1 млн.