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В центр под Псковом за неделю поступили десять травмированных аистов
Десять травмированных аистов, в том числе шесть аистят, поступили за неделю в центр реабилитации "Дом белого аиста" в Псковской области, где оказывают помощь... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:06
псковская область
смоленская область
гдовский район
общество
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псковская область, смоленская область, гдовский район, общество

В центр под Псковом за неделю поступили десять травмированных аистов

16:06 28.06.2020
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© Depositphotos / IvankmitАисты
Аисты
© Depositphotos / Ivankmit
Аисты. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Десять травмированных аистов, в том числе шесть аистят, поступили за неделю в центр реабилитации "Дом белого аиста" в Псковской области, где оказывают помощь этим птицам в пределах Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
"Травмированные взрослые аисты, выпавшие аистята идут к нам непрерывным потоком. За прошедшую неделю поступило шесть аистят и четыре взрослых аиста. С утра до вечера кормим, поим, лечим, убираем, встречаем аистов, ездим к ветеринарным врачам и так по кругу", - говорится в сообщении на официальной странице реабилитационного центра "ВКонтакте".
Так, волонтеры забрали из Смоленской области аистенка, который выпал из гнезда в поселке Новосельский, а также аиста с поврежденным крылом из села Пречистое Духовщинского района. Также в центр реабилитации были доставлены взрослый аист с застарелым открытым переломом левого крыла, обнаруженный в деревне Павы Порховского района Псковской области и два аистенка из села Подоклинье этого же района.
"Там спиливали дерево, и оно задело гнездо. Четырех птенцов вытряхнуло из гнезда. Два из них погибли сразу, остальные выжили, но один из них получил тяжелейшие травмы – закрытый перелом плечевой кости, закрытый перелом голени в двух местах. К сожалению, этот малыш… умер у нас", - отмечает реабилитационный центр.
"Дом белого аиста" – единственный в России центр реабилитации этих птиц, созданный в деревне Низовицы Гдовского района Псковской области осенью 2018 года.
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