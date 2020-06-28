В центр под Псковом за неделю поступили десять травмированных аистов

"Там спиливали дерево, и оно задело гнездо. Четырех птенцов вытряхнуло из гнезда. Два из них погибли сразу, остальные выжили, но один из них получил тяжелейшие травмы – закрытый перелом плечевой кости, закрытый перелом голени в двух местах. К сожалению, этот малыш… умер у нас", - отмечает реабилитационный центр.