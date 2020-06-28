В Киеве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Акция в поддержку оппозиции Белоруссии прошла на Майдане Независимости в центре Киева на Украине, сообщило в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая политическая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов в президенты, альтернативных Лукашенко. Как сообщало МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив.
"В Киеве в воскресенье, 28 июня, состоялась акция в поддержку белорусской оппозиции. Акция началась на Майдане Независимости. Оттуда десятки участников события пошли на улицу Грушевского к мемориалу в честь погибшего во время Революции достоинства белоруса Михаила Жизневского. Там митингующие возложили цветы и почтили память активиста минутой молчания. Оттуда они двинулись на Майдан Независимости, где провели вече. Участники акции требуют проведения честных выборов в Белоруссии", - пишет издание со ссылкой на собственного корреспондента.
После вече в центре украинской столицы участники акции двинулись к зданию посольства Белоруссии на Украине.