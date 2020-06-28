В Киеве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции

"В Киеве в воскресенье, 28 июня, состоялась акция в поддержку белорусской оппозиции. Акция началась на Майдане Независимости. Оттуда десятки участников события пошли на улицу Грушевского к мемориалу в честь погибшего во время Революции достоинства белоруса Михаила Жизневского. Там митингующие возложили цветы и почтили память активиста минутой молчания. Оттуда они двинулись на Майдан Независимости, где провели вече. Участники акции требуют проведения честных выборов в Белоруссии", - пишет издание со ссылкой на собственного корреспондента.