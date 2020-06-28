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В Киеве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции
Акция в поддержку оппозиции Белоруссии прошла на Майдане Независимости в центре Киева на Украине, сообщило в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное"). РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:04
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, киев, украина, в мире

В Киеве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции

16:04 28.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМайдан Независимости в Киеве
Майдан Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Майдан Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Акция в поддержку оппозиции Белоруссии прошла на Майдане Независимости в центре Киева на Украине, сообщило в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая политическая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов в президенты, альтернативных Лукашенко. Как сообщало МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив.
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"В Киеве в воскресенье, 28 июня, состоялась акция в поддержку белорусской оппозиции. Акция началась на Майдане Независимости. Оттуда десятки участников события пошли на улицу Грушевского к мемориалу в честь погибшего во время Революции достоинства белоруса Михаила Жизневского. Там митингующие возложили цветы и почтили память активиста минутой молчания. Оттуда они двинулись на Майдан Независимости, где провели вече. Участники акции требуют проведения честных выборов в Белоруссии", - пишет издание со ссылкой на собственного корреспондента.
После вече в центре украинской столицы участники акции двинулись к зданию посольства Белоруссии на Украине.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиевУкраинаВ мире
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