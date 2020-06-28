СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске

На странице "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" на размещенном пользователями видео двое мужчин помещают человека в багажник белой иномарки и закрывают его. Пользователи пишут, что все произошло на улице Котовского, перед тем как увезти мужчину, похитители его избили.