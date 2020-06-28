Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573588653.html
СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске
Следователи разыскивают похитителей, которые на одной из улиц Новосибирска запихали мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении, сообщает... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:25
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://ria.ru/20200605/1572502517.html
https://ria.ru/20200414/1570012441.html
1
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_888:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ac952778b1e9ca65ed2c39a938dfcab1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, новосибирская область, происшествия

СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске

15:58 28.06.2020 (обновлено: 19:25 28.06.2020)
8419
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Следователи разыскивают похитителей, которые на одной из улиц Новосибирска запихали мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении, сообщает областное СУ СК.
По данным главка, информация об инциденте появилась в воскресенье.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 июня, 10:34Распространение нового коронавируса
В Иркутске бизнесмена привязали к батарее, чтобы похитить партию масок
"На одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе города Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
На странице "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" на размещенном пользователями видео двое мужчин помещают человека в багажник белой иномарки и закрывают его. Пользователи пишут, что все произошло на улице Котовского, перед тем как увезти мужчину, похитители его избили.
Автомобиль Следственного комитета РФ
14 апреля, 11:12
В Москве двое неизвестных с ножами похитили студента
14103303
Обсудить 1
НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Саратовской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Автомобиль скорой помощи
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Мужчина жестоко убил хаски на глазах у хозяйки
Президент Украины Владимир Зеленский
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Сотрудники МЧС
На Кубани тракторист сжег поле, пытаясь потушить загоревшийся прицеп
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Девушка измеряет объем талии
Названы продукты, без которых нельзя похудеть
Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Журналист Павел Лобков
Бутина сравнила наказание в России и США за попытку проголосовать дважды
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
Лента новостейМолния