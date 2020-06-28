СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Следователи разыскивают похитителей, которые на одной из улиц Новосибирска запихали мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении, сообщает областное СУ СК.
По данным главка, информация об инциденте появилась в воскресенье.
"На одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе города Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
На странице "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" на размещенном пользователями видео двое мужчин помещают человека в багажник белой иномарки и закрывают его. Пользователи пишут, что все произошло на улице Котовского, перед тем как увезти мужчину, похитители его избили.
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