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Папа Франциск помолился за донорскую встречу по Сирии
Папа Римский Франциск призвал молиться за успех предстоящей донорской конференции по Сирии, а также за население Йемена, переживающее острый гуманитарный... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:56
папа римский
ирак
сирия
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папа римский, ирак, сирия, в мире

Папа Франциск помолился за донорскую встречу по Сирии

15:56 28.06.2020
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 28 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал молиться за успех предстоящей донорской конференции по Сирии, а также за население Йемена, переживающее острый гуманитарный кризис, и жителей западных областей Украины, где произошло сильное наводнение.
"Во вторник, 30 июня, состоится четвертая конференция Европейского союза и ООН для "поддержки будущего Сирии и региона". Помолимся за эту важную встречу, чтобы она смогла улучшить драматическое положение сирийского народа и соседних народов, в особенности ливанского, в контексте глубоких социально-политического и экономического кризисов, которые еще более обострила пандемия", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.
"Задумайтесь, есть дети, которые испытывают голод, которым нечего есть! Пожалуйста, пусть руководители окажутся способны добиться мира. Приглашаю помолиться также за население Йемена. В этом случае тоже, прежде всего, за детей, которые страдают по причине острого гуманитарного кризиса. А также за тех, кто пострадал от сильных наводнений в западной Украине", - сказал папа Франциск.
Донорская конференция по Сирии, проводимая Евросоюзом в сотрудничестве с ООН, пройдет в четвертый раз. Министерская часть конференции, которая запланирована в формате видеосвязи, состоится 30 июня. Ожидается участие 83 делегаций из 58 государств, а также представителей 12 региональных организаций и международных финансовых институтов, 13 агентств ООН. Примечательно, что конференция проходит без участия представителей сирийского правительства, с которым ЕС не поддерживает отношения.
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В ходе предыдущей встречи доноры собрали в общей сложности 6,2 миллиарда евро. Ранее высокопоставленный чиновник ЕС заявил РИА Новости, что сбор средств для организации возвращения сирийских беженцев на родину не планируется, поскольку организаторы считают этот вопрос преждевременным.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Интенсивные осадки затронули также Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. МИД Украины попросило страны ЕС и НАТО помочь в ликвидации последствий сильного наводнения.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Папа РимскийИракСирияВ мире
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