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В Белоруссии за сутки выявили 380 больных COVID-19
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 380 до 61 475, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 383, РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии за сутки выявили 380 больных COVID-19

15:49 28.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник. Архивное фото
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 380 до 61 475, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 383, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На субботу число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 095, в том числе сообщалось о 377 умерших.
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"Зарегистрированы 61 475 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 979 800 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 45 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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