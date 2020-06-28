В Белоруссии за сутки выявили 380 больных COVID-19

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 380 до 61 475, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 383, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На субботу число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 095, в том числе сообщалось о 377 умерших.

"Зарегистрированы 61 475 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 979 800 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 45 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысяч человек скончались.