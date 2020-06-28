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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Лимаренко: поправки в Конституцию снимут вопрос о принадлежности Курил
Поправки в конституцию снимут вопрос о принадлежности Курильских островов, считает глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:46
голосование по поправкам в конституцию
россия
ёсихидэ суга
валерий лимаренко
сахалин
курильские острова
дмитрий песков
япония
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, ёсихидэ суга, валерий лимаренко, сахалин, курильские острова, дмитрий песков, япония, общество

Лимаренко: поправки в Конституцию снимут вопрос о принадлежности Курил

15:45 28.06.2020 (обновлено: 15:46 28.06.2020)
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© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию снимут вопрос о принадлежности Курильских островов, считает глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Ранее генсек японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Япония сделала представление России в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва ранее уведомила Токио о работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право проводить на своей территории любые исследования.
Мэр Москвы Сергей Собянин
18 июня, 17:14Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин отметил важность голосования по поправкам
"Несколько дней назад мы вновь – в который уже раз – стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. Поводом послужили работы по геологоразведке в районе Курильских островов. Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право. Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины", - приводятся слова Лимаренко на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
Лимаренко отметил, что уже через несколько дней завершится голосование по поправкам в конституцию РФ. "Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян, - добавил он.
"И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла", - заключил губернатор.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
27 июня, 11:43Голосование по поправкам в Конституцию
Шойгу назвал поправки в Конституцию своевременными и актуальными
63710012
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЁсихидэ СугаВалерий ЛимаренкоСахалинКурильские островаДмитрий ПесковЯпонияОбщество
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