Лимаренко: поправки в Конституцию снимут вопрос о принадлежности Курил

Лимаренко отметил, что уже через несколько дней завершится голосование по поправкам в конституцию РФ. "Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян, - добавил он.