В Абакане шквалистый ветер с ливнем поломал деревья

КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев выложил видео с улицами Абакана после шквалистого ветра с ливнем, на котором видны поломанные деревья и большие лужи на дороге.
Видео разгула стихии он выложил на своей странице в сети Facebook.
"Весь Абакан сломанными деревьями завален... Вот такой день приезда получился у нас, была температура +30, а сейчас видите, что происходит", - комментирует Зубарев видео.
На кадрах, выложенных пользователями группы ЧС Хакасии/Абакан в "ВКонтакте", видны огромные лужи на проезжей части, тротуарах, потоки воды в подъездах и поломанные деревья.
По данным мэрии Абакана, 28 июня по Республике Хакасия ожидаются местами грозы, град, днем при грозах усиление ветра до 15-20 м/с.
По сведениям Хакасского ЦГМС, 29 июня, в понедельник, по республике также ожидаются местами сильные дожди, грозы, град. При грозах прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.