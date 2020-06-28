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В Абакане шквалистый ветер с ливнем поломал деревья
Депутат Госдумы Виктор Зубарев выложил видео с улицами Абакана после шквалистого ветра с ливнем, на котором видны поломанные деревья и большие лужи на дороге. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:53
виктор зубарев
госдума рф
абакан
республика хакасия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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виктор зубарев, госдума рф, абакан, республика хакасия, общество

В Абакане шквалистый ветер с ливнем поломал деревья

15:44 28.06.2020 (обновлено: 15:53 28.06.2020)
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© Фото : ЧП Хакасия l Абакан / Евгения ГулевскаяПоследствия шквалистого ветра с ливнем в Абакане
Последствия шквалистого ветра с ливнем в Абакане
© Фото : ЧП Хакасия l Абакан / Евгения Гулевская
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Зубарев выложил видео с улицами Абакана после шквалистого ветра с ливнем, на котором видны поломанные деревья и большие лужи на дороге.
Видео разгула стихии он выложил на своей странице в сети Facebook.
"Весь Абакан сломанными деревьями завален... Вот такой день приезда получился у нас, была температура +30, а сейчас видите, что происходит", - комментирует Зубарев видео.
На кадрах, выложенных пользователями группы ЧС Хакасии/Абакан в "ВКонтакте", видны огромные лужи на проезжей части, тротуарах, потоки воды в подъездах и поломанные деревья.
По данным мэрии Абакана, 28 июня по Республике Хакасия ожидаются местами грозы, град, днем при грозах усиление ветра до 15-20 м/с.
По сведениям Хакасского ЦГМС, 29 июня, в понедельник, по республике также ожидаются местами сильные дожди, грозы, град. При грозах прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.
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Виктор ЗубаревГосдума РФАбаканРеспублика ХакасияОбщество
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