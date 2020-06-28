Глава МИД Германии призвал улучшить отношения Берлина и Вашингтона

"Трансатлантические отношения чрезвычайно важны, они остаются важными, и мы также работаем над тем, чтобы у них было будущее. Однако в том виде, в каком они сейчас, они больше не отвечают требованиям, которые к ним предъявляют обе стороны", - заявил Маас в интервью агентству dpa, отметив, что существует "срочная потребность в действиях".