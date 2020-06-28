https://ria.ru/20200628/1573588347.html
Глава МИД Германии призвал улучшить отношения Берлина и Вашингтона
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что существует срочная потребность в действиях для улучшения отношений между Берлином и Вашингтоном, которые сейчас не... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:44
2020-06-28T15:44
хайко маас
дональд трамп
германия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайко маас, дональд трамп, германия, сша, в мире
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
заявил, что существует срочная потребность в действиях для улучшения отношений между Берлином и Вашингтоном, которые сейчас не соответствуют запросам двух стран.
"Трансатлантические отношения чрезвычайно важны, они остаются важными, и мы также работаем над тем, чтобы у них было будущее. Однако в том виде, в каком они сейчас, они больше не отвечают требованиям, которые к ним предъявляют обе стороны", - заявил Маас в интервью агентству dpa, отметив, что существует "срочная потребность в действиях".
При этом он подчеркнул, что не следует полагать, будто отношения двух стран улучшатся в случае ухода действующего президента США Дональда Трампа
с поста главы государства. "Тот, кто считает, что с президентом от Демократической партии в трансатлантическом партнерстве все снова будет как раньше, недооценивает структурные изменения", - отметил глава МИД ФРГ.
Маас уже не впервые говорит о сложностях в отношениях между Берлином и Вашингтоном. Ранее в этом месяце в интервью изданию Bild am Sonntag он также назвал отношения двух стран сложными на фоне появления в СМИ информации о решении США вывести из ФРГ часть американских военнослужащих.
На этой неделе канцлер Германии
Ангела Меркель в интервью британскому изданию Guardian призвала подумать о мире без лидерства США.