Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573588183.html
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Русские женщины славятся своей красотой, однако есть несколько причин, по которым иностранцы не стремятся взять их в жены, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:08
россия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152415/43/1524154378_0:0:3173:1785_1400x0_80_0_0_72b044bd62624964c96d8ef26965ce67.jpg
https://ria.ru/20191123/1561497385.html
https://ria.ru/20190619/1555684920.html
Про китайцев тоже много чего можно написать! Например - что плюют, гадят и справляют нужду в самых неожиданных местах на глазах у всех. При этом сортир может стоять в зоне видимости, но менталитет)))
396
в мире что больше мужчин больше нету кроме китайцев?
102
116
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152415/43/1524154378_0:0:3173:1785_1400x0_80_0_0_72b044bd62624964c96d8ef26965ce67.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152415/43/1524154378_442:0:3173:2048_1400x0_80_0_0_fc49f077f6ed29179c939c16f8dbf81e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152415/43/1524154378_880:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_289c1d9664af5d2c0511c7d146f5c781.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, в мире

В Китае назвали три главных недостатка россиянок

15:37 28.06.2020 (обновлено: 18:08 28.06.2020)
164448
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДевушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Русские женщины славятся своей красотой, однако есть несколько причин, по которым иностранцы не стремятся взять их в жены, пишет китайский портал Sohu.
Как отметил автор статьи, о России сложилось немало странных стереотипов: "будь то смелый народный обычай заводить медведей в качестве домашних питомцев или любовь русских к водке". Однако самым загадочным явлением он назвал местных жительниц, привлекающих своей внешностью гостей из-за рубежа.
Празднование Широкой Масленицы в Москве
23 ноября 2019, 02:45
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
"Многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин", — заметил журналист.
При этом он подчеркнул, что такие браки являются нечастым явлением — по трем "реальным причинам".
Важным препятствием к супружескому союзу китаец назвал различия в менталитете, из-за чего отношения могут не пережить процесс "притирки".
"Огромную разницу можно увидеть не только в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака", — пояснил автор.
Кроме того, китайским женихам не подходит "дерзкий характер" россиянок, считает журналист.

"Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела", — перечислил свои претензии автор.

Многих китайцев также смущает расхожее мнение о том, что россиянки якобы резко набирают вес после женитьбы.
"Долгое время ходят слухи, что русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть, а их фигура очень легко теряет форму, и этот стереотип отпугнул немало китайских мужчин", — сокрушается журналист.
Он поспешил заверить своих соотечественников, что подобные утверждения крайне безосновательны и современные россиянки следят за своей фигурой.
В заключение автор материала подчеркнул, что желание вступить в брак должно основываться не на внешности избранницы, а на ее характере и осознании, что вы хорошо уживаетесь друг с другом.
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
19 июня 2019, 00:35
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
32649027727337
Обсудить 116
РоссияКитайВ мире
Популярные комментарии
Про китайцев тоже много чего можно написать! Например - что плюют, гадят и справляют нужду в самых неожиданных местах на глазах у всех. При этом сортир может стоять в зоне видимости, но менталитет)))
28 июня, 15:49
Александр К.
3303952119
в мире что больше мужчин больше нету кроме китайцев?
28 июня, 15:40
rustem fasilhonov
79202001
Рекомендуем
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Президент Украины Владимир Зеленский
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Девушка измеряет объем талии
Названы продукты, без которых нельзя похудеть
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Покупательница в супермаркете
Названы продукты, ускоряющие старение
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Борщ
Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Президент России Владимир Путин
Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
Лента новостейМолния